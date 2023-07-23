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Ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda “terör eylemleri” düzenlemeyi amaçlayan 4 kişilik bir “terör grubunun” yakalandığı aktarıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

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