İSTANBUL- Dhafer Youssef, sahnede müzik aletleriyle yaptığı etkileyici performansları, sıra dışı vokali ve son albümü ‘’Streets of Minarets’’ ile dinleyicileri kendine hayran bırakarak kitlesini günden güne genişletmeye devam ediyor. Kendine özgü müzikal dünyası ve unutulmayacak sahne performansıyla Dhafer Youssef 21 Kasım Salı akşamı Zorlu PSM’de!

1999 yılında ilk albümü “Malak”ı yayınladıktan sonra dünya müzik sahnesinde geleneksek müziği caz ve elektronik müzik ile bir araya getirerek kendine özgü bir müzik tarzı yarattı. Ardından çıkardığı "Electric Sufi" albümüyle sanatçı müzikal tarzını daha da belirginleştirdi. "Saturn Returns" ve "Abu Nawas Rhapsody" ile "Birds Requiem" gibi albümleriyle kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Dhafer Youssef, yeni albümü "Streets of Minarets" kapsamında 21 Kasım Salı 21:00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmayacak bir konser gerçekleştirebilmek için İstanbul’daki hayranlarıyla buluşuyor.

HABER: METE YILMAZ