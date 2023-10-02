Haber: Mert Osman Erman

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 44 yaşındaki Laphonza Butler'ı bu göreve atadı.

Bu göreve atanacak ve Kaliforniya'yı temsil edecek ilk siyah kadın olacak ve Senato'da California'yı temsil eden ilk LGBTQ+ birey olacak.

Bayan Feinstein, kadın siyasetçiler için öncü bir figürdü ve en yaşlı senatördü.

Kaliforniya yasalarına göre, vali bir sonraki eyalet genel seçimine kadar bir senatörü atayabilir.

Bayan Butler, EMILY's List'in başkanlığını yapacak ilk siyah kadındır. 2021 yılında göreve başlamadan önce, 2020 başkanlık kampanyası sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üst düzey kampanya danışmanıydı.

Bayan Butler ayrıca Airbnb'nin kamusal politika direktörü olarak ve bir sendika lideri olarak çalıştı.

Geçen ay, Bayan Feinstein'ın vefat etmeden önce, Vali Newsom'un, görevin boşalması durumunda Bayan Feinstein'ın görevini bitiş tarihine kadar -ki bu Kasım 2024 seçimlerinin gerçekleştiği tarihe kadar- tamamlamak için bir siyah kadını atamayı taahhüt etti. Bununla birlikte, böyle bir karar vermemesi umuduyla söyledi.

Bayan Feinstein daha önce gelecek yıl sonunda emekli olma planlarını açıklamış, ancak istifası için artan çağrılara karşı direnmişti. Kongre üyeleri Adam Schiff ve Katie Porter gibi birçok tanınmış Demokrat, daha önce onun Senato koltuğu için yarışacaklarını söylediler.

Ölümünün ardından ABD Başkanı Joe Biden, Bayan Feinstein'ın "birçok açıdan tarih yazdığını ve ülkemizin nesiller boyu onun mirasından faydalanacağını" söyledi.

Bu yılın başlarında, cilt hastalığı nedeniyle Capitol Tepesi'nden neredeyse üç ay boyunca uzak kalan Bayan Feinstein, dönüşünde daha hafif görevler üstlendi ve bir tekerlekli sandalye kullanarak ABD Capitolü'nde dolaştı. Bazı röportajlarda ve komite görüşmelerinde veya oylamalarda bazen kafası karışmış gibi görünüyordu.

Bayan Feinstein, ateşli silah kontrol önlemleri için yüksek sesli bir savunucu olarak tanınıyordu ve Başkan Bill Clinton tarafından 1994 yılında yasalaştırılan saldırı silahlarını yasaklayan yasanın coşkulu bir destekçisiydi.

Bir senatör olarak Bayan Feinstein, CIA'nın 2001'deki 11 Eylül saldırıları sonrası yabancı teröristlerin tartışmalı sorgulama programının uzun yıllar süren bir incelemesini yöneten ve sonunda teröristlere su işkencesi gibi "gelişmiş sorgulama teknikleri" kullanılmasını yasaklayan bir yasal düzenlemeye yol açan etkili Senato İstihbarat Komitesi'nin başkanlığını yapmıştır.