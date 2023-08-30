İstanbul

Rumen teknik adam, maçın yapılacağı Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya futbolcu santrfor Vladyslav Vanat da katıldı.

Beşiktaş taraftarının iyi bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Lucescu, "Beşiktaş'ın çok iyi taraftarı var. Mükemmel atmosfer oluşturuyorlar. Baskı kuruyorlar ve rakip takım oyuncularını zorluyorlar. Burada takımlarına katkı sağlayan bir taraftar grubu var. Oyuncularıma Beşiktaş-Leipzig maçında gürültüden dolayı oyundan çıkan futbolcudan bahsetmem gerek. Biz de iki yıldır taraftarsız oynuyoruz. Bizim için çok zor bir atmosfer olacak. Futbolcularıma bunlardan bahsedeceğim." diye konuştu.

Lucescu, ilk maçta iyi oynamalarına rağmen 3-2 kaybettiklerini belirterek, "Maça iyi hazırlandık. İlk maç çok iyi oynadık. Beşiktaş çok iyi transferler yaptı. Sadece Türkiye değil, Avrupa için de iyi bir takım oldu. İlk maçta penaltı, kontratak ve kornerden yediğimiz gollerle kaybettik. Buradaki atmosfer oyuncularımı etkileyecektir. Umarım genç oyuncularım buradaki atmosferde karşısında iyi mücadele verirler. İlk 15 dakika bizim için zor olacaktır ama yarın da iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yapılan transferlerle Avrupa'nın en iyi 6 liginden biri olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Şampiyonluk için bir favorim yok. Türkiye Ligi, çok önemli bir lig oldu. Avrupa'ya göre ilk 6'da yarışabilecek liglerden birisi haline geldi. Çok iyi oyuncular alıyorlar, iyi takımlar kuruldu. Türkiye Ligi'nin seviyesinin çok arttığını düşünüyorum. Bu kalite taraftarları da statlara çekiyor. Ancak milli takıma da önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dört büyüklerde çok fazla oynayan Türk oyuncu yok. Son zamanlarda Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'nın başarısı yok. Bütün bunları söylüyorum çünkü 6 yılımı burada geçirdim." değerlendirmesinde bulundu.

AA