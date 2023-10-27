İstanbul

Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet'e Giden Yol sergisi, tarih meraklılarıyla buluştu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak hazırlanan Hisart Canlı Tarih Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, müzeyi gezerken zamana ve mekana şahitlik ettiklerini belirterek, "Bu müzede yapılan iş, geçmişte olanı gelecek nesillere göstermek ve adeta tarihe bir ayna tutmak. Bu açıdan yapılan iş çok kıymetli." dedi.

Asıl zenginliğin kalıcı işler yapmak olduğunu vurgulayan Gül, "Cumhuriyet'in 100. yılındayız. İstanbul'un her köşesinde ayrı bir etkinlik var, bu bizim aslında 100 yılda geldiğimiz noktayı da gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Teknolojide, sanayide güçlü olmamız lazım"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu memleket kolay kurulmadı, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Bunu sürekli gençlerimize hatırlatmamız lazım." şeklinde konuştu.

Öztekin, Filistin'de mazlumların çocukların katledildiğini, Türkiye'nin de topraklarına sahip çıkmak için güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Teknolojide, sanayide güçlü olmamız lazım. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu güzel müzeyi ziyaret ederek güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Tarihimizi gençlerimize sevdirmeliyiz"

Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ise serginin çok değerli bir çalışma olduğunu belirterek, "Kronolojik sırayla Osmanlı'nın ilk yıllarından bugüne kadar çok değerli eserlerle, çok emek vererek, çok kaynak kullanmak suretiyle çok güzel bir iş yapılmış." dedi.

Bugünü anlamak için tarihi çok iyi bilmek gerektiğine işaret eden Erten, "Bu tür müzeler de bunu çok canlı şekilde anlatmamıza vesile oluyor. Çok güçlü bir tarihten geliyoruz. Tarihimizi gençlerimize, çocuklarımıza herkese çok iyi anlatmalı, sevdirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Herkesi sergimizi görmeye davet ediyorum"

Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu ve diorama sanatçısı Nejat Çuhadaroğlu da Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in değerlerini ve bu yolda yaşanan mücadeleyi genç kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Hisart olarak ülke tarihinin eşsiz mirasının dünya çapında tanıtılmasını misyon edindiklerini dile getiren Çuhadaroğlu, "Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbi gibi Cumhuriyet'e giden yolun kilit dönemlerinin, özellikle gençler ve çocuklar tarafından çok daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sergiyi alışılmış müzecilik ve sergileme anlayışının dışına çıkarak "gezilen değil, yaşanan tarih" fikriyle hazırladıkları bilgisini veren Çuhadaroğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında geçmişimizi ve bu ülkenin kurulmasında verilen mücadeleyi anlamak için herkesi sergimizi görmeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin ve çocukların milli bilinç duygularını güçlendirmeyi hedefleyen "Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet'e Giden Yol" sergisinde orijinal fotoğraf, belge, obje ve canlandırmalardan oluşan yüzlerce eser bulunuyor.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan yıl sonuna kadar açık kalacak serginin küratörlüğünü Nejat Çuhadaroğlu, proje koordinatörlüğü ve sergi editörlüğünü Ömer Çalşimşek üstleniyor.