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"Türkiye-Pakistan siyasi istişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Pakistan Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Asad Majeed Khan başkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da yapılmıştır. İstişarelerde dost ve kardeş Pakistan’la ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle bölgesel ve uluslararası gelişmeler görüşülmüş, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin müstakbel toplantısının hazırlıkları ele alınmıştır."

Uşak'ta sağanak etkili oldu

Uşak'ta sağanak etkili oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Akçapar'ın, Khan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

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