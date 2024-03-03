Fidan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanışında yaptığı konuşmada, gösterilen yoğun ilginin, forumun küresel diplomasideki yerini bu sene de perçinlediğini, içeriğinden ve kapsayıcılığından katılımcıların etkilendiğini söyledi.

"Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişi katıldı." diyen Fidan, forumun basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden de canlı yayınla geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekti.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen forumun katılımcılarına dair bilgi veren Fidan, "19 devlet ve hükümet başkanı, 2 özerk yönetim başkanı, 52'si dışişleri bakanı olmak üzere toplamda 64 bakan, bir meclis başkanı, 20 parlamenter, 20 yabancı bakan yardımcısı katıldı." dedi.

Fidan, 57 üst düzey uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcisinin de ADF'de yer aldığını belirterek, forum marjında yoğun ikili görüşme trafiği yaşandığının altını çizdi.

Forumda bilim ve teknoloji, diplomasi ve yapay zeka gibi yenilikçi gündemlere odaklanıldığını anlatan Dışişleri Bakanı Fidan, panellerin ulusal ve uluslararası işbirliğiyle düzenlendiğini söyledi.

Fidan, panellerde ekonomiden güvenliğe, teknolojiden enerjiye birçok konunun tartışıldığını dile getirerek, tüm tartışmaların küresel düzene dair tespitlerin doğruluğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

"Uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımlar, panelistlerce adeta ifşa edildi"

ADF'deki fikir alışverişlerinde küresel sistemin adaletsizliğine ve dengesizliğine karşı oluşmakta olan uzlaşının da ele alındığına dikkati çeken Fidan, "Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standartlı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları, forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi." dedi.

Fidan, bu hususun özellikle Filistin halkına yönelik şiddete ivedilikle son verilmesine ilişkin diplomatik girişimlerin ele alındığı "Gazze Temas Grubu" panelinde vurgulandığını söyledi.

"(Gazze konusunda) Tek taraflı adım atılması gerektiğine inanan arkadaşlarımız var"

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’de açlığın ve hastalığın kol gezdiğini, insani yardımların ulaştırılması için neler yapılabileceğinin, hangi tedbirlerin gündeme getirilebileceğinin ifade edildiğini belirten Fidan, şunları söyledi:

"Bazı bakan arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde artık uluslararası toplumun yerleşik ifade edilen şu andaki uygulamaları bir kenara bırakıp (Gazze konusunda) tek taraflı adım atılması gerektiğine inanan arkadaşlarımız var. Bizler de artık bu görüşleri destekliyoruz çünkü yani birilerinin iznini bekleyerek Gazze’ye yardım ulaştırmak, artık 2 milyondan fazla insanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak manasına geliyor.”

"ABD’ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda"

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Ekim 2021’de gerçekleştirdikleri görüşmede Ankara ile Washington arasında stratejik mekanizmanın kurulması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Bunun bakanlar ve bakan altı düzeyde ağırlıklı çalışacak şekilde işletilecek mekanizma olduğunu belirten Fidan, bu adımda iki ülke arasında güvenliğin yanı sıra enerji, ekonomi ve diğer politik, bölgesel gelişmelere ilişkin konuların tartışıldığı ve belli bir sonuca gidilmesinin hedeflendiği platform amacının bulunduğunu vurguladı.

Fidan, alt çalışma gruplarının oluşturulduğunu ve konuyla ilgili grupların düzenli aralıklarla bir araya geldiğini kaydederek, “Meslektaşım Sayın Antony Blinken’ın daveti üzerine, stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD’ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda.” dedi.

ABD ziyaretinin önemli bir gündeminin bulunduğunu söyleyen Fidan, Washington’da çok çeşitli konularda iki ülke arasındaki ilişkilerin muhasebesini yapacaklarını dile getirdi.

"İşgalin tanınması ve egemenlik konularıyla ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Türkiye'nin görüşlerine değinen Fidan, "Artık her iki taraf da savaşla ulaşabilecekleri neticelerin limitlerine gelmiş durumda gözüküyor." dedi.

Fidan, ateşkese yönelik diyalog başlatılması zamanının geldiğinin düşünüldüğünü dile getirerek, "İşgalin tanınması manasına gelmiyor ama işgalin tanınması ve egemenlik konularıyla ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.