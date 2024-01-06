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Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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