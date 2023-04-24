Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ermeni terörü" sonucu şehit olan diplomatların isimlerinin bulunduğu ve "Unutmadık unutmayacağız" ifadelerinin kullanıldığı bir görsel yer aldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!"

AA