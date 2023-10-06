ANKARA AA- Bakanlık tarafından, Türkiye'nin Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik operasyonları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrasında Türkiye'nin meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT tarafından kapsamlı operasyonlar başlatıldığı belirtildi.

Bu çerçevede dün, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedefin imha edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir."

Açıklamada, Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynaklarının sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edileceği vurgulandı.