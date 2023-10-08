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İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi 'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun nöbetçi/acil durum telefonu "+972 54 660 62 10", Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin nöbetçi/acil durum telefonu "+972 52 248 66 47" ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numaralarını paylaştı.

İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti

Bakanlık, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

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