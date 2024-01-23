Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, nesilleri arasındaki etkileşimi artırma ve onlara doğru bir rol model sunabilme gayesiyle başlatılan projenin nesillere ve millete hayırlar getirmesini niyaz etti.

Başkanlık olarak ortaokul, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilkokul öğrencilerini de ekleyerek "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesini hayata geçirdiklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Nesillerimiz arasındaki etkileşimi artırmak ve onlara doğru bir rol model sunabilmek gayesi ile başlatacağımız bu proje kapsamında üniversite ve lise öğrencisi Diyanet genç gönüllülerimiz ilkokulda öğrenim gören kardeşlerine yönelik etkinlikler düzenleyecekler, onlara doğru bir şekilde rehberlik etmeye çalışacaklar. İl gençlik koordinatörlerimiz ve manevi danışmanlarımız marifetiyle ilk olarak pilot olarak belirlenen 10 ilde gerçekleştirilecek projenin nesillerimize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, Yüce Rabbimizden kolaylıklar diliyorum."

10 ilde 2 bin öğrenciye ulaşılacak

Çocukların Kur'an ve sünnet ışığında yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak Diyanet gençlik hizmet mekanları ve camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde değerler eğitimi faaliyetleri düzenlenecek.

Ayrıca, lise ve üniversite öğrencileri arasından seçilecek "Diyanet Genç Gönüllüleri", ilkokul öğrencilerine rehberlik edecek.

Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Konya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tekirdağ il merkezlerinin yanı sıra İstanbul'un Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer; Ankara'nın ise Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinin pilot bölge olarak belirlendiği çalışma kapsamında, en az 2 bin çocuk ve gence ulaşılması planlanıyor.

Belirlenen il ve ilçelerde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirecek olan başkanlık, öncelikle il müftülüklerinde komisyon oluşturacak, manevi danışman ve din görevlileri, Diyanet gençlik mekanları ve camiler ile genç gönüller ve çocuk gönülleri belirleme aşamasına geçecek.

Başkanlık tüm bu aşamaların sonunda belirlediği genç gönüller ve çocuk gönülleri bir araya getirerek tanışmalarını sağlayacak.

Çocukların ev ödevlerine yardım edilecek

Sömestir tatilinin bitiminde başlaması planlanan projede, genç gönüller ilkokul öğrencilerine haftalık programlar ve etkinlikler düzenleyecek. Haftada bir gün çocuk gönüllerin ev ödevlerini yapmalarına yardım edecek olan genç gönüller, sonunda da haftalık programa göre kamp yapma, cemaatle öğle namazı kılma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Pilot illerdeki deneyimlerin değerlendirilerek, projenin 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.