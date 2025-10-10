ANKARA (AA) - DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanun'un Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur.'

Muhabir: Abdullah Sarica