Haber: Mert Osman Erman

BBC ekibi, yerel saatle Cuma akşamı gerçekleşen saldırıda büyük bir konut kulesinin en üst katının neredeyse tamamen tahrip olduğunu doğruladı.

Ukrayna güvenlik servisine ait bir binanın da vurulduğunu Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky açıkladı.

O "Rus füze terörü"nü suçladı.

Bay Zelensky, Telegram'da hasar görmüş binalardan yükselen dumanı ve sokak seviyesindeki yangını gösteren bir video paylaştı.

Olayın ardından SBU, içişleri bakanlığı, acil durum hizmetleri ve yerel yetkililerle acil toplantılar düzenlediğini söyledi.

Bölgesel başkan Serhiy Lysak, yaralananlar arasında 14 ve 17 yaşlarında iki çocuk olduğunu belirtti. Onların evde tedavi edildiğini ekledi.

Yerel saatle 20:30'da (GMT 17:30) meydana gelen saldırıda ölümler rapor edilmedi.

Son saldırı, Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov'a göre SBU binasının Rusya tarafından hedef alınan üçüncü saldırısıydı.

Her iki binanın da büyük ölçüde boş olduğunu ve konut binasının yakın zamanda tamamlandığını ve birimlerinin satışa sunulduğunu ekledi.

Bu saldırı, Rusya'nın Ukrayna ile sınır komşusu olan güney Rostov bölgesi üzerinde Cuma günü iki Ukrayna füzesini imha ettiğini açıklamasının ardından meydana geldi.

Moskova, güney liman kenti Taganrog'da düşen enkaz nedeniyle 15 kişinin yaralandığını söyledi.

Rus savunma bakanlığı, ilk S-200 füzesinin 250.000 kişilik şehirdeki "konut altyapısını" hedef aldığını bildirdi.

Kısa bir süre sonra, Azov şehri yakınlarında ikinci bir S-200 füzesini düşürdüğünü ve enkazın yerleşim olmayan bir bölgeye düştüğünü belirtti.

Rostov bölgesi valisi Vasily Golubev, Taganrog'un merkezindeki "Chekhov Bahçesi" kafe yakınında meydana gelen patlamada 15 kişinin "hafif yaralanmalar" yaşadığını söyledi.

Taganrog, Azov Denizi kıyısında ve Ukrayna sınırından yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunuyor.

Şehir aynı zamanda Rus saldırılarından büyük zarar gören stratejik liman şehri Mariupol'a giden yolda yer alıyor.