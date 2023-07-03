İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji Türkiye'de 8 ilden LGS 2023'de 11 Türkiye birincisi çıkardı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, LGS'de 8 ilden 11 Türkiye birincisi Doğa Koleji'nden çıktı. 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yerini alan Doğa öğrencileri hem ailelerine hem de okullarına teşekkür etti. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda öğrenciler, yüzdelik dilimleri doğrultusunda yapacakları tercihlere göre yerleştirilecekler.

Doğa Koleji yönetimi İngilizce testinde 3 bin 18 Doğa Koleji öğrencisinin, sayısal oturumda 108, sözel oturumda 82 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtladığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, tüm öğrencilerine temel eşitlik ilkesiyle Türkiye'nin dört bir yanında dünya standartlarında eğitim verdiklerini belirtti ve öğrencileri ile gurur duyduklarını ifade etti.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü de başarılarından dolayı öğrencileri, başarıda emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Alpözü, Türkiye'de eğitime yön veren Doğa Koleji olarak anaokulundan üniversiteye bir eğitim ekolü oluşturduklarını aktararak bu eğitim ile yüzyılın beklediği evrensel değer ve becerilere sahip bireyler yetiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Doğa Koleji Ortaokul Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ise Doğa ailesi olarak sınava giren tüm öğrencileri tebrik ettiklerini aktardı.

Öğrencilerin bu sınav için çok çalıştıklarına ve sınav sürecini başarıyla yürüttüklerine dikkati çekerek, 'Bu süreçte ortaokul akademik birimimiz, okul yöneticileri ve öğretmen kadrolarımız, nitelikli akademik programımız ile her zaman öğrencilerimizin yanındaydık. Öğrencilerimizin sınav sonuçları, bizler için başarılı yürütülen bir sürecin somut göstergesi oldu. Öğrencilerimizi yalnızca sınav sonuçları için değil sınav hazırlık sürecinde gösterdikleri azim, çalışma disiplini ve kararlılıkları için tebrik ediyoruz. Türkiye birincisi Doğa Harikalarımızla gurur duyuyor, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Mollaibrahimoğlu, başarının disiplin ve çok yönlü gelişim gerektirdiğinin altını çizerek öğrencilerinin sınava hazırlık süreci hakkında şunları kaydetti:

'Sınav hazırlığının temellerini ortaokulun ilk yıllarında atsak da LGS hazırlık sürecimiz 7.sınıfta başlıyor. Öğrencilerimiz, sınava yönelik akademik program çerçevesinde Türkiye geneli ölçme-değerlendirmesi olan Doğa Koleji LGS deneme sınavlarına her hafta düzenli olarak giriyor. Sınav çeşitliliğimiz var. Haftalık denemeler yanında simülasyon denemeleri, dış yayın denemeleri, ev ve etüt denemeleri ile öğrencilerimizin eksiklerini tespit etmeye; etüt ve hafta sonu dersleri ile akademik gelişim süreçlerine destek olmaya devam ediyoruz.

Bu süreklilik, sınav başarısına giden yolda çokça tecrübe kazanmalarını sağlıyor. Öğrencilerimizi merkezî sınava hazırlarken akademik programımızı 'akademik gelişim, hedef belirleme, planlı çalışma, aile ile iş birliği, dikkat ve okuma becerisi ile zaman yönetimi becerisi' çerçevesinde planlıyoruz. DOKAP (Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı) ile öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyoruz.

Bu program çerçevesinde öğrenciye yönelik içerikler yanında öğretmen eğitimleri ve veli seminerlerini de içine alan çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizi akademik program içerikleri yanında yurt içi/ yurt dışı akademik, kültürel programlar yanında sportif program içerikleriyle de buluşturuyoruz.'

- LGS 2023 Doğa Koleji Türkiye birincileri önerilerde bulundu

LGS 2023 Doğa Koleji Türkiye birincileri ise başarılarının sırlarını ve gelecek yıl sınava girecek öğrencilere önerilerde bulundu.

Doğa Koleji Sakarya Kampüsü öğrencisi olan Arda Tuna Karacan, LGS Merkezi Sınavın zor bir sınav olmadığı, sadece düzenli ve istikrarlı çalışma gerektirdiğini aktararak, 'Okulumuzda son hafta LGS simülasyonu gerçekleştirdik. Böylece tüm heyecanımı yendim. LGS Merkezi Sınavı’na hazırlıkta başta kendime çok ağır olmayan bir program hazırladım. Son bir iki ay hızlandırdım. LGS Merkezî Sınavı zor bir sınav değil, sadece düzenli ve istikrarlı çalışma gerektiriyor. Sınava girecek arkadaşlarım kesinlikle stres olmasınlar ve bol bol kitap okusunlar.' ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Topkapı Kampüsü öğrencisi Eylül Uçar da bir sonraki yıl LGS'ye girecek adayların kendilerine zaman ayırmalarını gerektiğine dikkati çekti ve şöyle devam etti:

'Türkiye birincisi olmak güzel bir duygu ve insan gurur duyuyor. Başarımda emeği geçen tüm öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Sınava sistemli çalışmak oldukça önemli. Sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem, kendilerine de zaman ayırsınlar, sürekli ders çalışmak değil verimli çalışmak gerekiyor.'

Doğa Koleji Ataşehir 2 Kampüsü öğrencisi Emre Mert İyigün ise okulu dışında bir kursa gitmediğini okulda öğrendiklerinin ve disiplinli çalışmasının sayesinden birinci olduğunu ifade ederek, 'Bu sonucu beklemiyordum, bir ya da iki yanlışım olabileceğini düşünüyordum. Sınav sonucunu öğrendiğimde ailem de ben de çok sevindik. Sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem bol bol kitap okumaları, düzenli ve disiplinli çalışmalarıdır. İstanbul Erkek Lisesine gitmeyi hedefliyorum, meslek olarak mühendislik düşünüyorum.' açıklamasında bulundu.