Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.Kaynak: AA
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