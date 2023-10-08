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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz 'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

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