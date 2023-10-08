Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kaynak: AA