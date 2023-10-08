Ankara

UPU'nun 149'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla derlenen bilgiye göre, 1874'te Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Birleşik Krallık, ABD gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 22 kurucu üye tarafından imzalanan Bern Sözleşmesi ile temelleri atılan UPU, o günden beri küresel düzeyde posta sektörüne yön veriyor.

UPU, 1948'den itibaren Birleşmiş Milletlerin uzmanlık örgütü olarak faaliyet gösteriyor.

Merkezi İsviçre'nin Bern şehrinde bulunan UPU'nun kuruluş yasasında Birliğin temel görevleri; posta gönderilerinin birbiriyle bağlantılı şebekelerden oluşan tek posta alanı dahilinde serbestçe dolaşımını, etkin teknik işbirliğini, tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasını, posta alanında standartların belirlenmesi ve teknolojinin teşvik edilmesini, üyeler arasında uluslararası işbirliğini sağlamak olarak belirlendi.

Kongrenin temel organları

Kongre, İdari Konsey, Posta İşletme Konseyi ve Uluslararası Büro, UPU'nun temel organları arasında yer alıyor. İlgili paydaşların katılımını sağlamak üzere Danışma Konseyi de bulunuyor.

Kongre, her 4 yılda bir üye ülkelerin tam yetkili temsilcilerinin katılımıyla toplanan Birliğin en üst karar organı konumunda yer alıyor. Kongre'de esas olarak posta alanında stratejiler oluşturuluyor ve uluslararası ölçekte posta ile ilgili olarak uygulanacak kurallar belirleniyor. Ayrıca, UPU bünyesinde görev yapacak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile İdari Konsey ve Posta İşletme Konseyi üyelerinin seçimi de Kongre'de yapılıyor.

UPU Kongresi, 2016'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. Başarılı geçen Kongrenin başkanlığını da üstlenen Türkiye, 2020'ye kadar İdari Konsey'in başkanlığı görevini yürüttü.

İdari Konsey, genel olarak devlet politikalarına ilişkin konular ile Birliğin tüm faaliyetlerinden sorumlu olup, kongreler arasındaki dönemde, Birliğin faaliyetlerinin devamlılığını sağlıyor. Bir başkan ve 40 üyeden oluşan İdari Konsey, her yıl Bern'de toplanıyor.

Birliğin çalışmalarının devamlılığını sağlayan ve bütçeyi onaylayan İdari Konsey, posta konularında benimsenecek politikaları tespit ederek ve uluslararası düzenleyici gelişmeleri göze önünde bulundurarak posta hizmetlerinin modernize edilmesine yönelik kararları alıyor ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirleri belirliyor.

Türkiye'nin dönem başkanlığında "varış giderleri" sorunu çözüldü

Türkiye'nin, 2016'da UPU'nun 26. Olağan Kongresi'ne ev sahipliği yaptığı dönemde kongre sonunda ortaya konulan "İstanbul Stratejisi" ile inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık ilkeleri adım adım gerçekleştirildi.

Türkiye'nin girişimleriyle 1969'da ilk defa gündeme gelen ve uzun yıllardır gündemde olan "varış giderleriyle" ilgili sorun, Cenevre'deki kongrede "büyük bir uzlaşı" içinde çözülmüştü.

Ayrıca, kongrede bazı ülkelerin gündeme getirdiği Filistin'deki posta sistemine ilişkin ise Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunun altını çizilerek gereken her türlü desteğin verileceği belirtilmişti.