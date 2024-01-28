Her yıl çok sayıda kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Kuş gözlemcileri de yaklaşık 15 yıldır, zorlu kuş göçü yolculuğunu ve bölgede yaşayan türleri fotoğraflayarak kayda geçiriyor.

İlkbahar ve sonbaharda yoğun olarak yaşanan göç, gözlemcilerin de yeni türleri fotoğraflamasını sağlıyor.

Gözlemciler, Doğu Karadeniz'in yaylaları ve köylerinin yanı sıra sulak alanlarda yeni türleri kayda almak için bekliyor.

Zaman zaman yöre halkından da bilgi alan gözlemciler, sabah erken saatlerden itibaren alanı dolaşarak kuş türlerini fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Kuş gözlemcileri, bölgede nadir görülen kara ağaçkakan, dağ horozu, kızılbaşlı kirazkuşu ve sakallı akbaba gibi çok sayıda türü fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

Boğaz Mahallesi sakinlerinden Adem Bakır'ın farklı bir kuş türü gördüğünü gözlemcilere bildirmesinin ardından araştırma başladı.

Gözlemciler, son olarak 2010'da Artvin'de ölü olarak bulunan ipekkuyruk kuşunu, iki günlük çalışma sonucunda Trabzon hurması ağacında görüntüledi.

Kuşu görmek ve fotoğraflamak için çok sayıda gözlemci de mahalleye geldi.

"İpekkuyruk türü olduğunu görünce mutlu olduk"

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, ipekkuyruk türünün Norveç, Finlandiya ve Rusya'nın kuzeyinde yaşayan bir kuş türü olduğunu söyledi.

Kuş gözlemine 15 yıl önce başladığını belirten Hatinoğlu, o günden beri Türkiye'de çok görülmeyen türler arasında yer alan ipekkuyruk kuşunu aradığını anlattı.

Bir bölge sakininin ağaçta gördüğü farklı kuş türüyle ilgili bilgi verdiğini ifade eden Hatinoğlu, "Gelip ipekkuyruk türü olduğunu görünce mutlu olduk. Doğu Karadeniz'in 371'nci türü. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkarıyoruz kuş sayısını. Tahminlerimize göre 380 türe kadar çıkacağız. Yıllar boyunca yavaş yavaş artacak." dedi.

Hatinoğlu, bölgenin göç yolu üzerinde olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hem göç sırasında üzerimizden geçen kuşlar hem de kışı geçirmek için bize gelen türler var. Bu da bir göç ama kışı geçirmek için bu bölgeye geliyorlar. Kuzey çok soğuk olduğu zaman daha güneye iniyorlar. Ardıç, ispinoz ve ördek türleri kışı geçirmek için bölgeye geliyorlar. Biz de her mevsim onların peşindeyiz."

Bölge halkının, kuşların gözlemlenmesinde kendilerine destek verdiğinin altını çizen Hatinoğlu, "Gönüllü olarak bu işe başladığımızda bölgede 260-270 kayıtlı tür vardı. Şu anda Rize'nin tür kaydı 337 oldu. Doğu Karadeniz'in tür kaydı yanında Türkiye'ye bir şeyler katmak istiyoruz. Türkiye'de görüntülenememiş kuşlar kayda alıyoruz, bu ciddi zaman alan bir uğraş." ifadelerini kullandı.

Hatinoğlu, kuşun fotoğraflarını Türkiye'nin Anonim Kuşları'na (TRAKUS) ait "Trakus.org" adlı internet sitesine yükleyip, yetkililere Doğu Karadeniz'in 371'inci türü olarak onaylattıklarını da sözlerine ekledi.

Bölgenin kuş envanterini tutuyorlar

Gözlem için Trabzon'dan gelen Hakan Kahraman ise 2007'den itibaren kuş fotoğrafı çekip gözlem yaptığını söyledi.

İpekkuyruk fotoğrafı çekmek için 2010'dan beri takipte olduklarını belirten Kahraman, "Bugüne nasip oldu. Trabzon'dan hemen buraya gözlem için geldik. Bölgemiz için çok nadir, özel türlerden birisi." dedi.

Kahraman, türün fotoğraflanarak kayıt altına alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok heyecan verici bir şey. Bazen çekim için gittiğimizde kuşu gözlemleyemiyoruz ama o bile keyif veriyor bize. Buraya, Trabzon'dan bugün nasıl geldiğimizi hatırlamıyoruz. Hepimiz evimizi, işimizi bırakıp geldik. O heyecanla bir anda onu görelim diye. Burada da ipekkuyruk görünce çok mutlu olduk. İlk fotoğraf çektiğim günden bugüne Türkiye genelinde 412'nci türün fotoğrafını çektim. Doğu Karadeniz'de 371'inci tür oldu. Biz fotoğraflıyoruz ama aslında bu bölgede çok iyi bir envanter tutuyoruz."