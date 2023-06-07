Doha

Katar'ın başkenti Doha'da, Basra Körfezi'nin kıyısında; otelleri, ticaret ve eğlence merkezleriyle kapsamlı bir kompleks haline getirilen Doha Limanı, yeni tasarımıyla ziyaretçiler için turistik cazibe merkezi olurken yolcu gemileri için de önemli bir liman olarak öne çıkıyor.

Doha'da deniz turizmine kazandırılması hedeflenen eski limandaki restorasyon çalışmaları 2017'de başladı. Bu kapsamda limanda gerçekleşen operasyonel faaliyetler yeni Hamad Limanı'na devredildi.

Katar Ulusal Müzesi, İslam Sanatları Müzesi, Bidda Parkı ve tarihi Vakıf Pazarı (Suk el-Vakf) gibi turistik kurumların yakınında, sahil tarafındaki ana yol üzerinde bulunan eski liman, yenilenme projesiyle Doha'nın kültürel yüzünü yansıtan yapılar arasında yerini aldı.

Limanın çehresi değişti

Limanı yenileme çalışmaları kapsamında farklı kesimlere hitap eden pek çok etkileşim alanı oluşturuldu.

Adeta bir turizm merkezine dönüştürülen limanda, ziyaretçiler için otel odalarının yanı sıra 100 mağaza ile 50 restoran ve kafe açıldı.

Eğlence ve spor aktivitelerinin de unutulmadığı liman, ziyaretçilere deniz gezileri, balık tutma ve dalış yapma gibi imkanlar da sunuyor.

Limanda ayrıca uygun bir altyapıyla balık pazarı da kuruldu.

Limanın tasarımı, kullanılan malzemelerden yapıların üslubuna kadar her açıdan Katar’ın tarihi ve kültürünü yansıtıyor.

Limanda rengarenk birbiri ardında uzanan yapılar dikkati çekiyor.

Katar'ın El-Vekre ve El-Hor şehirlerinin tarihinden esinlenerek inşa edilen yapılardaki renk seçimi ise 2017 öncesinde limanda ithalat-ihracat için kullanılan konteynerlerle bir örnek çalışıldı.

Yürüyüş yolu ve yüzen oteller

Liman'ın yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu, bisiklet ve yürüyüş tutkunları için en dikkat çekici özellik olarak öne çıkıyor.

Yürüyüş yoluna ek olarak limanda sedir, badem ve meskit ağaçlarının sıralandığı parklar ve yeşil alanlar da yer alıyor.

Limanda ayrıca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken üç "yüzen otel" bulunuyor. Basra Körfezi'nde yüzen bu oteller 12 bin ziyaretçiyi ağırlayabiliyor.

Ülkeye limandan giriş yapacak turistlerin Doha'da ulaşımını sağlamak amacıyla limanda çok sayıda otobüs bulunuyor.

Limanda, 30 metreye kadar küçük yatlar için 300, 50 ila 160 metrelik dev yatlar için ise 50 yat kapasiteli marinalardan istifade ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nda yüzen otel olarak kullanılan Es-Senbuk isimli ahşap tekneler de marinalara demir atıyor.

Açık hava etkinliklerinin aranan mekanı

Doha Limanı yenilenen haliyle ailelerin ve gençlerin Basra Körfezi'ne nazır yemek yiyebilecekleri, deniz sporlarıyla ilgilenebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, atmosferin tadını çıkarabilecekleri bir alana dönüştü.

Doha'nın önde gelen turizm merkezi olan liman, kapsamlı açık hava etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Limanda kış etkinlikleri çerçevesinde 19-28 Ocak'ta 17 ülkenin katılımıyla çocuklara yönelik etkinlikler ve gösterilerin gerçekleştirildiği 3. Balon Festivali düzenlendi.

Ramazan ayında da çocuklar başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine hitap eden 20'ye yakın etkinlik tertip edildi.

Kruvaziyerler için öne çıkan bir destinasyon

Dikkat çekici bir turizm noktası haline gelen Doha Limanı'na demir atanlar arasında uluslararası turizm şirketlerine ait devasa gemiler de yer alıyor.

Son zamanlarda özellikle Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasıyla şöhreti artan limanda hareketliliğin de aynı ivmeyle arttığı gözlemleniyor. Bu durum turist sayısına da çok ciddi bir artış olarak yansıdı.

Döviz bürolarının, taksi ve otobüs duraklarının, turistlerin evrak işlemleri için göçmen ve gümrük ofislerinin yanı sıra pek çok tesisin düşünüldüğü liman, turistlerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişim kolaylığı sağlıyor. Bu da limanı, dev kruvaziyerler, lüks yatlar için önemli bir nokta haline getiriyor.

Limandan bölgeye ulaşan turistler, Katar Turizm İdaresi tarafından sağlanan turist bilgilendirme hizmetleri kapsamında gümrüksüz çarşı, kafe ve park alanlarından istifade edebiliyor; semtleri tanımak için şehrin otobüsleriyle tura çıkabiliyor.

AA