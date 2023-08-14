Moskova

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı.

Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,81 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 100 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı.

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Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Merkez Bankası, 9 Ağustos’ta “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı almıştı.

AA