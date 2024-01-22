Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,22 artışla 30,2201'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,2410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 32,9640'tan, sterlin/TL yatay seyirle 38,4160'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 103,2 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Önemli merkez bankalarının martta faiz indirimine başlayabileceği beklentisi, geçen yılın sonuna doğru güç kazanmasına karşın yılbaşından bu yana açıklanan makroekonomik verilerin ve merkez bankaları yetkililerinden gelen şahin tonlu sözle yönlendirmelerin etkisiyle günden güne zayıflamaya devam ediyor.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta ilk kez faiz indirimlerine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesine inerken, faiz indirimine yönelik fiyatlamalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 30 baz puan geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktaran analistler, veriler sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim borç stoku, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.