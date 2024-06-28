Ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, birkaç ay önce saçlarını pembeye boyattıktan sonra maviye değiştirmişti. Ancak sonunda renkli saçlarından vazgeçerek saçlarını koyu kahverengiye boyattı.

Bu radikal değişiklikle birlikte Fox, yeni imajıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ayrıca, Instagram hesabından bütün gönderilerini kaldıran ve uzun bir sürenin ardından kameralar önüne çıkan ünlü oyuncunun, çene ve dudak dolgularının bir kısmını erittiği görüldü.

Kaliforniya'da pijamaları ve retro Public Enemy tasarımı tişörtüyle alışverişe çıkan Megan Fox, rahat ve şık görüntüsüyle yine tarzını konuşturdu.