Padova

Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'da Türkiye ile İrlanda karşılaştı.

Türkiye, ilk yarısı 1-1 biten müsabakayı ikinci yarıda bulduğu 4 golle 5-1 kazandı.

Dün Portekiz'e 2-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

Milli takım, akşam seansında ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu adına müsabakayı takip eden Burcu İnan, maç sonu takım kaptanı Birkan Dikici'ye çiçek takdim etti.

Acar: "Çocuklarımıza güveniyoruz"

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, karşılaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, İrlanda galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Dün organizasyonda yaşanan ulaşım hatasından dolayı stresli bir gün geçirdiklerini dile getiren Acar, "Onun sunucunda maalesef daha önce yendiğimiz Portekiz'e kaybettik. Bugün çocuklar kendine geldi ve sabah seansında İrlanda'yı 5-1 gibi farklı bir sonuçla yenerek turnuvadaki hedefimizin şampiyonluk olduğunu gösterdi. Akşam seansında ev sahibi İtalya ile oynayacağız. Çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah hedefimiz, 2021'de olduğu gibi Avrupa şampiyonluğunu yine ülkemize getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsoy: "Milli takımı yürekten tebrik ediyorum"

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın maçını takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "Milli takımı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

TFF ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) arasında stratejik iş birliği bulunduğunu vurgulayan Gürsoy, "Milli takımımız önce İtalya'da Avrupa şampiyonu, daha sonra Peru'da dünya üçüncüsü olmuştu. Milli takım, İtalya'ya yeniden Avrupa şampiyonluğunun favorisi olarak geldi. Dün bir şansızlık yaşandı fakat bugün İrlanda karşısında gerçekten çok üstün, çok akıllı bir futbol oynadılar. İbrahim Hoca'yı ve çocukları tebrik ediyorum. Hamleleri çok doğruydu." diye konuştu.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın son kampını TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yaptığını hatırlatan Gürsoy, "TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile başkanvekilimiz Yusuf Günay'a şampiyonluk sözü vermişlerdi. TÖSSF Başkanımız Birol Aydın'ı da çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ekip kurdu. Dolayısıyla bu ekibin şampiyonluğa gideceğini söyleyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

AA