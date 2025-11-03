Safra kesesi ağrısı gelip geçici olabilir ama bu, tehlikenin bittiği anlamına gelmez. Taş, safra kanalını tıkadığında iltihap gelişir ve enfeksiyon kana karışabilir. Bu da ciddi bir tablo olan safra kesesi iltihabı (kolesistit) ya da pankreatit riskini doğurur.

“Ağrı geçse bile tehlike bitmez”

Dr. Arslan, hastaların en sık yaptığı hatanın “ağrı dindi, demek ki geçti” düşüncesi olduğunu söyledi. “Safra taşları kendiliğinden yok olmaz. Ağrıların aralıklarla tekrarlaması, taşın kanalı zaman zaman tıkayıp açtığını gösterir. Bu da bir gün tam tıkanmaya neden olabilir,” dedi.

Arslan, özellikle yağlı yemeklerden sonra artan sağ üst karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikâyetlerin safra kesesi hastalığı açısından uyarıcı olduğunu vurguladı: “Bu belirtiler tekrar ediyorsa mutlaka ultrason yapılmalı. Çünkü erken tanı konulduğunda ameliyat çok daha kolay ve güvenli olur. Geciken hastalarda ise iltihap yayılır, safra kesesi çevresindeki dokulara zarar verir.”

Safra kesesi taşlarının genellikle kadınlarda, kilolu bireylerde ve düzensiz beslenen kişilerde daha sık görüldüğünü belirten Arslan, “Özellikle uzun süre aç kalıp aniden fazla yemek yemek safra akışını bozuyor. Bu da taş oluşumunu kolaylaştırıyor,” diye konuştu.

“Robotik cerrahiyle güvenli ve hızlı tedavi”

Tedavi sürecinde teknolojinin önemli rol oynadığını belirten Dr. Arslan, robotik cerrahi yöntemlerinin safra kesesi ameliyatlarında başarı oranını artırdığını söyledi. “Robotik sistemle yapılan safra kesesi ameliyatlarında kesi çok küçük olduğu için hasta kısa sürede iyileşiyor, ağrı ve enfeksiyon riski azalıyor. Bu yöntem hem cerraha hem hastaya konfor sağlıyor,” dedi.

Ameliyat korkusunun hastaların en büyük hatalarından biri olduğunu belirten Arslan, “Hastalar ağrı azaldığında rahatlıyor, ama bu sessizlik döneminde taş büyüyebilir. Oysa erken dönemde yapılan basit bir operasyonla hem iltihap hem de kanal tıkanıklığı riski tamamen ortadan kalkar,” uyarısında bulundu.

Son olarak Dr. Adnan Arslan, safra kesesi ağrısını hafife alanlara şu uyarıyı yaptı: “Bir iki gün süren ağrılar bile önemlidir. Çünkü safra kesesi patlaması ya da safra yollarına taş düşmesi gibi durumlar, kısa sürede hayati risk yaratabilir. En doğru adım, ağrı başladığında vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmaktır.”