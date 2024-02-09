Velayudhan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında dang hummasının küresel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2023'te dünya genelinde 5,5 milyondan fazla dang humması vakası görüldü ve bu hastalık nedeniyle 5 bin ölüm rapor edildi." bilgisini veren Velayudhan, dang hummasının ana taşıyıcısı olan ve dağılım alanları genişleyen sivrisineklerin, çevresel değişiklikler ve iklim koşullarının da etkisiyle Akdeniz bölgesinde daha fazla ülkeye, Güney Amerika ülkelerine ve Afrika'nın bazı bölgelerine yayıldıklarını söyledi.

Velayudhan, Amerika kıtasında 2023'te 4,5 milyon dang humması vakasının bildirildiğinin ve bunun bir yılda aynı kıtada görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizdi.

Brezilya'da bildirilen vakaların Amerika kıtasında görülen dang humması vakalarının yüzde 68'ini oluşturduğunu kaydeden Velayudhan, Ocak 2024'te Amerika kıtasında 373 bin 709 dang humması vakasının rapor edildiğine işaret etti.

Velayudhan, "Dang hummasına karşı ülkeler, ortaklar ve topluluklar birlikte çalışmalı, tropik bölgelerde dang humması ve sivrisineklerin yol açtığı diğer hastalıkların bulaşmasını tespit etmek için uyanık ve hazırlıklı olmalıdır." diye konuştu.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.