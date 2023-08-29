Haber: Mert Osman Erman

Cerrahi işlemi gerçekleştiren Doktor Hari Priya Bandi, "Bu kesinlikle beklediğimiz bir şey değildi. Herkes şok oldu" dedi.

64 yaşındaki kadın aylarca mide ağrısı, öksürük ve gece terlemesi gibi belirtiler yaşamıştı, bu belirtiler zamanla unutkanlık ve depresyona dönüşmüştü.

Ocak 2021'in sonlarında hastaneye kaldırıldı ve daha sonra yapılan bir taramada "beynin sağ ön lobunda atipik bir lezyon" tespit edildi.

Ancak durumunun nedeni, Dr. Bandi'nin Haziran 2022'deki biyopsi sırasında keskin bıçağıyla ancak ortaya çıktı.

Kırmızı parazitin beyninde iki ay kadar canlı olabileceği söylendi.

Güneydoğu New South Wales eyaletindeki bir göl bölgesine yakın bir yerde yaşayan kadın iyi bir şekilde iyileşiyor.

Vakası, insan beyninde larva istilası ve gelişiminin birinci derecede örneği olduğuna inanılan bir durumdur; olayı rapor eden Acil Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde araştırmacılar söylendi.

"Çıkardım... ve mutlu bir şekilde hareket ediyordu"

Solucanı bulan nörocerrah, taramalarda garip bir şekilde görünen beyin kısmına henüz dokunmaya başladığını söylediğinde, sadece beyne dokunduğunu hissettiğini söyledi.

"Çok garip geldi, daha anormal bir şey göremezsinizdi," dedi Dr. Bandi.

"Ve sonra gerçekten bir şey hissedebildim, cımbızlarımı aldım ve çıkardım ve düşündüm, 'Vay! Bu nedir? Hareket ediyor!"

"Herkes şok oldu. Ve bulduğumuz solucan, beynin dışında oldukça canlı bir şekilde, oldukça coşkulu bir şekilde hareket ediyordu," dedi. Ardından meslektaşı olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Sanjaya Senanayake'a danıştı, ne yapmaları gerektiğini sordu.

"O [cerrah] hastanenin çalışma odasında bir garip nesneyi almak için penseyi aldığında herkes hayatının şokunu yaşadı ve garip nesne kıpırtılı, canlı 8 cm uzunluğunda hafif kırmızı bir solucandı," dedi Dr. Senanayake.

"İğrenme faktörünü bile çıkarırsak, bu daha önce insanlarda belgelenmemiş yeni bir enfeksiyon."

Araştırmacılar, vakanın hayvanlardan insanlara hastalıkların ve enfeksiyonların geçme tehlikesini artırdığına dikkat çektiğini söylüyor.

Ophidascaris robertsi yuvarlak solucanı, Avustralya'nın çoğunda bulunan zehirsiz yılanlar olan halı pitonlarında yaygındır.

Bilim insanları kadının büyük olasılıkla yerel bir çeşit ot olan Warrigal yeşilliklerini topladıktan sonra solucanı yakaladığını söylüyor; bu bitkiler, kertenkele dışkıları ve parazit yumurtalarıyla kontamine olmuştu. Kadının yaşadığı gölün yanı sıra halı pitonları da bu bölgede yaşar.

Dergide yazan Avustralyalı parazitoloji uzmanı Mehrab Hossain, kadının yemek pişirme için kullanmak üzere yabani bitkileri - python dışkıları ve parazit yumurtaları ile kontamine olmuş bitkileri - kullandıktan sonra "kazara bir konak" haline geldiğini düşündüğünü söyledi.

Dr. Hossain, "Ophidascaris larvalarının beyne istilasının daha önce rapor edilmediğini" yazdı.

"Üçüncü aşama larvanın insan konakçısında büyümesi dikkate değerdir, çünkü önceki deneysel çalışmalar koyun, köpek ve kediler gibi evcilleştirilmiş hayvanlarda larva gelişimini göstermemiştir."

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Dr. Senanayake,

vakasının bir uyarı olduğunu söyledi.

ANU ekibi son 30 yılda 30 yeni enfeksiyon türünün ortaya çıktığını bildirdi. Bunların üçte dördü, hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklardır.

"Bu sadece insan nüfusu arttıkça, hayvan yaşam alanlarına daha da yaklaşıp bu alanlara müdahale ettiğimiz gösteriyor. Bu, defalarca gördüğümüz bir sorun, vahşi yarasa türlerinden domuzlara ve ardından insanlara geçen Nipah virüsü olabileceği gibi, yarasaların yarasa ve muhtemelen ikincil bir hayvana ardından insanlara geçtiği bir koronavirüs gibi Sars veya Mers olabilir."

"Covid şimdi yavaşça kaybolsa da, epidemiologların... ve hükümetlerin etrafında iyi bulaşıcı hastalıklar izleme sağladığından emin olmaları gerçekten önemlidir."