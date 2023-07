İSTANBUL- Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan “12 Punto”nun uluslararası jüri üyeleri belli oldu. Dünya sinemasının en önemli beş ismi jüri koltuğuna oturacak. 16-23 Temmuz tarihleri arasında, 22 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda düzenlenecek programda dünya sinemasının önde gelen isimleri bir araya gelecek.

Dünya sinemasına yön veren isimler 12 Punto’da

2001’de yönettiği ilk filmi “No Man’s Land (Tarafsız Bölge)” filmiyle, “Yabancı Dilde En İyi Film Oscar Ödülü”, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Senaryo Ödülü”, Altın Küre Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü” olmak üzere sayısız ödül kazanan Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovici 12 Punto’da jüri koltuğuna oturacak. Yönetmen ayrıca 2013 tarihli “An Episode in the Life of an Iron Picker (Bir Hurdacının Hayatı)” filmiyle dünya prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’nden “Jüri Büyük Ödülü” ve “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazanmıştı. 2016 tarihli filmi “Saraybosna’da Ölüm (Death in Sarajevo)” Berlin Film Festivali’nde “Jüri Büyük Ödülü”nü alırken, 2019 tarihli “Success” isimli dizisi ise Uluslararası Emmy Ödülleri’nden ödülle dönmüştü. Yönetmenin TRT yapımı “Deset u Pola (Komşuluk Halleri)” filmi, 12 Punto etkinlikleri kapsamında açık havada gösterilecek. 12 Punto’da bir de masterclass verecek olan yönetmen, film gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını da yanıtlayacak.

2013 yılında yapımcılığını yaptığı “Ida” filmiyle “Yabancı Dilde En İyi Film Oscar Ödülü” ve BAFTA Ödülleri’nde “En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü” gibi pek çok ödülü kucaklayan Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska da 12 Punto’nun uluslararası jüri üyeleri arasında yer alıyor. 2018’de yaptığı “Cold War (Soğuk Savaş)” filmiyle Avrupa Film Ödülleri’nde aday olduğu 7 kategori arasından “En İyi Film” dahil 6 ödülü kucaklayan ve Cannes Film Festivali’nden “En İyi Yönetmen Ödülü”nü kazanan Puszczynska, TRT ortak yapımı “Quo Vadis, Aida?” filminin de ortak yapımcılarından birisi. Puszczynska, yapımcılığını yaptığı son filmi “The Zone of Interest” ile bu yıl Cannes Film Festivali’nde “Grand Prix” kazandı.

HABER: METE YILMAZ