HABER: FUNDA AKOSMAN

Üniversitenin akademik kadrosunda Oyunculuk Eğitmeni olarak yer almaktan büyük keyif aldığını söyleyen ünlü aktör 2019 yılında yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh’in Türkiyede çektiği “Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle” sinema filminde başrollerden birini canlandırdığını ve Türk Sinemasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Şimdi ise Berna Türkkan ile birlikte çalışma kararı alan dünya starı Pejman Bazeghi sosyal medyada paylaştığı videosuyla “Ben de Berna Türkkan University’deyim” diyerek hayranlarına oyunculuk eğitimi vereceği müjdesini duyurdu. Tüm Dünyada online oyunculuk eğitimlerine 3 Mart 2024 tarihinde başlayacak olan ünlü aktör; Oyuncu olmak isteyen herkese hayallerine ulaşmanın ilk adımının iyi bir oyunculuk eğitimi ile başladığını tüm öğrencileri ile birebir ilgilendiğini ve Uluslararası bir Üniversitede eğitim alarak Hollywood’dan Bollywood’a, Türkiye’den tüm Arap Ülkelerine iş imkânına sahip olabileceklerini söyledi.