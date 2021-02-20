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Avrupa'da çarpıcı rapor: 22 milyon kişi fiziksel saldırıya maruz kalıyor

Merkezi Avusturalya'da bulunan Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yayınlanan araştırmada, Avrupa’da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Şubat 2021 Cumartesi 18:07
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Avrupa'da çarpıcı rapor: 22 milyon kişi fiziksel saldırıya maruz kalıyor

Avusturalya

Merkezi Avusturalya'nın Viyana kentinde bulunan Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) Avrupa'nın huzur röntgenini çekti. 35 bin kişi ile 4 ülkede yapılan araştırmada, Avrupa’da yılda 22 milyon kişinin fiziksel saldırı kurbanı olduğunu ortaya koydu.

 


4 KADINDAN BİRİ TACİZ MAĞDURU


FRA tarafından yapılan söz konusu araştırma, Avrupa’da 4 kişi için de birden fazlasının taciz mağduru olduğunu gösterirken, 10 kadından 8’inin kamuya açık bazı yerlere güvenlik nedeniyle özellikle tek başına gitmekten çekindiği ifade edildi. Buna göre, 16 ila 29 yaş grubu içindeki kadınların yüzde 83’ü güvenlik nedeniyle bazı sokak, mahallelere, tek başına gitmekten özellikle kaçındığı belirtidi. Tacize uğrayan kadınların yüzde 18’i, uğradıkları mağduriyetin cinsel içerikli olduğunu ifade etti. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Avrupa22 MilyonFiziksel SaldırıFra
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