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Avustralya, ABD’den HIMARS ve Norveç’ten deniz füzesi alacağını duyurdu

05 Ocak 2023 Perşembe 14:54
Avustralya, ABD’den HIMARS ve Norveç’ten deniz füzesi alacağını duyurdu

AVUSTRALYA - Avustralya Savunma Bakanlığı bugün ABD’den orta menzilli, güdümlü roket fırlatma sistemi olan HIMARS araçlarından ve Norveç'ten Deniz Saldırı Füzeleri (NSM) alacaklarını duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanlığı açıklamasında şunları kaydetti;

“Savunma (Bakanlığı), Kongsberg ile Hobart Sınıfı muhriplerde ve Anzak Sınıfı fırkateynlerde kullanılacak olan ve 2024'ten itibaren bu gemilerde eskiyen Harpoon gemi savar füzesinin yerini alacak olan Deniz Saldırı Füzesi (NSM) için sözleşme imzaladı. Savunma (Bakanlığı) ayrıca fırlatıcıları, füzeleri ve eğitim roketlerini içeren karada konuşlu, uzun menzilli, karadan karaya Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemini (HIMARS) satın alacak. HIMARS sistemi, 2026-27'de kullanımda olacak ve Avustralya Ordusuna önemli bir yetenek artışı sağlayacak.”

1 MİLYAR AVUSTRALYA DOLARI

ABD Lockheed Martin firması tarafından üretilen HIMARS’lar 300 kilometreye varan menzile sahip ve kara, hava ve deniz hedeflerini tespit eden ‘silah tespit radarı’ içeriyor. Deniz Saldırı Füzeleri (NSM) ise Norveç firması Kongsberg tarafından üretiliyor. Savunma Bakanlığı bu savunma alımları için toplamda 1 milyar Avustralya Doları’ndan fazla harcama yapacağını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaABDHIMARSDeniz FüzesiNorveç
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