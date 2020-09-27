Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi
Son Dakika
İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi
AKM inşaatında sona yaklaşılıyor
Son Dakika
AKM inşaatında sona yaklaşılıyor
Tuzlalı gençler doğaya atılan çöpleri topladı
Son Dakika
Tuzlalı gençler doğaya atılan çöpleri...
Başakşehir’de TEM Otoyolu’na bir bağlantı daha
Son Dakika
Başakşehir’de TEM Otoyolu’na bir bağlantı...

AZERBAYCAN'DAN ERMENİLERE TESLİM OL ÇAĞRISI

Ermenistan - Azerbaycan sınırında hareketlilik sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2020 Pazar 17:10
0 Okunma
AZERBAYCAN'DAN ERMENİLERE TESLİM OL ÇAĞRISI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi.  Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.  Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.


AZERBAYCAN LİDERİ MGK'YI TOPLADI


Diğer yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi. ​

AZERBAYCAN'DAN ERMENİLERE TESLİM OL ÇAĞRISI

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti.

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti.  Açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ordusu'nun emri ayrıca, savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesinin gereklerine ve uluslararası hukukun diğer normlarına uygun olarak yürütüleceğini belirtir. Direniş olursa, her silahlı kişi bizim tarafımızdan etkisiz hale getirilecektir" denildi. 


ERMENİSTAN İŞGALİNDEKİ KARABAĞ'DA SIKI YÖNETİM


Öte yandan, Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik provakatif eylemleri üst seviyeye çıkardı. Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ’da sıkı yönetim ilan edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hükümetin kararıyla Ermenistan'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Karar, yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. Tüm askerleri birliklere bağlı personeli göreve çağırıyorum” dedi.

ERMENİSTAN'A YALANLAMA: YANLIŞ BİLGİ VERİYOR

 Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve yanlış bilgidir. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı. 


İLK KARELER YAYINLANDI

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev, Ermeni saldırılarını gözler önüne serdi (DHA)

Ermenistan-Azerbaycan hattında gelirim tırmanıyor. Cephe hattında sıcak çatışma yaşanırken, Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırındaki Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine yapılan saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı. Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu bir çok sivil yaralanırken, bir çok ev de kullanılamaz hale geldi. 


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev, Ermeni saldırılarını gözler önüne serdi (DHA)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan sivillere ve yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları gözler önüne serildi. Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi" dedi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev, Ermeni saldırılarını gözler önüne serdi (DHA)

ALİYEV: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Ermeni hedeflerinin Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı. Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına karşı ulusa seslendi. Aliyev, Azerbaycan Ordusu’nun saldırılara karşılık verdiğini ve Ermenistan’ın birçok askeri teçhizatının imha edildiğini açıkladı. Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu sabah, ağır toplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanılarak yerleşim yerlerimize ve askeri mevzilerimize çeşitli yönlerden ateş edildi. Düşman ateşi sonucu sivil halk ve askerlerimiz arasında zayiat var, yaralılar var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin! Kanları yerde kalmayacak. Azerbaycan Ordusu şu anda düşmanın askeri mevzilerine ateş ediyor. Bu saldırılar sonucunda düşmanın birçok askeri teçhizatı imha edildi. Bu, Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür”


"KENDİ ÖZ TOPRAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ"


Cumhurbaşkanı Aliyev “Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

 Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirten Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Erivan yönetimi bu saldırının bedelini ödeyecektir. .Dünya bu saldırgan tutuma karşı seyirci kalmamalı" dedi. 

Ermenistan’ın aralıksız provokatif eylemlerini Güney Kafkasya’da tansiyonu yeniden yükseltti. Azerbaycan, Erivan’a yönelik uyarılarını daha da sertleştirdi. Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın provakatif eylemlerine bir yenisini daha eklendiğini ifade ederek, “ Erivan yönetimi tarafından sivillerimize ve askerlimize yönelik saldırılarda şehit düşen askerimiz ve sivillerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev’in de halkımıza seslenmiş olduğu mesajda Ermenistan, gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırının bedelini ödeyecektir. Ermenistan binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurdu. Gerilimi arttırma çabasındadır. Erivan yönetimi, Asala, terör örgütü PKK gibi terör unsurlarını ülkesine yerleştirdi. Ermenistan’ın provakatif eylemlerini arttırdığını bir kez daha gördük. Bu saldırı karşılıksız kalmayacaktır. Bu saldırgan tutuma dünya seyirci kalmamalı. Kardeş ülke Türkiye ilk tepkisini ortaya koymuş, ilk destek de Türkiye’den gelmiştir. Dünya Ermeni tahrikleriyle bir kez daha karşı karşıya kalmıştır” dedi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: ERMENİSTAN SALDIRILARINA ROKET VE TOPÇU BİRLİKLERLE CEVAP VERİLİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı  hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattığını duyurdu.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı  hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada “Azerbaycan Ordusu birlikleri Terter-Ağdam, Fizuli-Cebrayil istikametinde ve Murovdağ dağlık bölgesi istikametinde Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştır.  Roket, topçu birlikleri ve hava birlikleri düşman komuta noktalarına karşı saldırıya geçmiştir. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edilmiştir. Cephe hattının tamamı boyunca şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır.” denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi
İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi
Ermenistan güçleri, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı
Ermenistan güçleri, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans