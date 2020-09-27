Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi. Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi. Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.



AZERBAYCAN LİDERİ MGK'YI TOPLADI



Diğer yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi. ​



AZERBAYCAN'DAN ERMENİLERE TESLİM OL ÇAĞRISI

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti.

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti. Açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ordusu'nun emri ayrıca, savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesinin gereklerine ve uluslararası hukukun diğer normlarına uygun olarak yürütüleceğini belirtir. Direniş olursa, her silahlı kişi bizim tarafımızdan etkisiz hale getirilecektir" denildi.







ERMENİSTAN İŞGALİNDEKİ KARABAĞ'DA SIKI YÖNETİM



Öte yandan, Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik provakatif eylemleri üst seviyeye çıkardı. Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ’da sıkı yönetim ilan edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hükümetin kararıyla Ermenistan'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Karar, yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. Tüm askerleri birliklere bağlı personeli göreve çağırıyorum” dedi.



ERMENİSTAN'A YALANLAMA: YANLIŞ BİLGİ VERİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve yanlış bilgidir. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.



İLK KARELER YAYINLANDI

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.





Ermenistan-Azerbaycan hattında gelirim tırmanıyor. Cephe hattında sıcak çatışma yaşanırken, Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırındaki Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine yapılan saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı. Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu bir çok sivil yaralanırken, bir çok ev de kullanılamaz hale geldi.







Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan sivillere ve yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları gözler önüne serildi. Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi" dedi.





ALİYEV: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Ermeni hedeflerinin Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı. Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına karşı ulusa seslendi. Aliyev, Azerbaycan Ordusu’nun saldırılara karşılık verdiğini ve Ermenistan’ın birçok askeri teçhizatının imha edildiğini açıkladı. Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu sabah, ağır toplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanılarak yerleşim yerlerimize ve askeri mevzilerimize çeşitli yönlerden ateş edildi. Düşman ateşi sonucu sivil halk ve askerlerimiz arasında zayiat var, yaralılar var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin! Kanları yerde kalmayacak. Azerbaycan Ordusu şu anda düşmanın askeri mevzilerine ateş ediyor. Bu saldırılar sonucunda düşmanın birçok askeri teçhizatı imha edildi. Bu, Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür”



"KENDİ ÖZ TOPRAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ"



Cumhurbaşkanı Aliyev “Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.



AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirten Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Erivan yönetimi bu saldırının bedelini ödeyecektir. .Dünya bu saldırgan tutuma karşı seyirci kalmamalı" dedi.

Ermenistan’ın aralıksız provokatif eylemlerini Güney Kafkasya’da tansiyonu yeniden yükseltti. Azerbaycan, Erivan’a yönelik uyarılarını daha da sertleştirdi. Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın provakatif eylemlerine bir yenisini daha eklendiğini ifade ederek, “ Erivan yönetimi tarafından sivillerimize ve askerlimize yönelik saldırılarda şehit düşen askerimiz ve sivillerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev’in de halkımıza seslenmiş olduğu mesajda Ermenistan, gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırının bedelini ödeyecektir. Ermenistan binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurdu. Gerilimi arttırma çabasındadır. Erivan yönetimi, Asala, terör örgütü PKK gibi terör unsurlarını ülkesine yerleştirdi. Ermenistan’ın provakatif eylemlerini arttırdığını bir kez daha gördük. Bu saldırı karşılıksız kalmayacaktır. Bu saldırgan tutuma dünya seyirci kalmamalı. Kardeş ülke Türkiye ilk tepkisini ortaya koymuş, ilk destek de Türkiye’den gelmiştir. Dünya Ermeni tahrikleriyle bir kez daha karşı karşıya kalmıştır” dedi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: ERMENİSTAN SALDIRILARINA ROKET VE TOPÇU BİRLİKLERLE CEVAP VERİLİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattığını duyurdu.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada “Azerbaycan Ordusu birlikleri Terter-Ağdam, Fizuli-Cebrayil istikametinde ve Murovdağ dağlık bölgesi istikametinde Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştır. Roket, topçu birlikleri ve hava birlikleri düşman komuta noktalarına karşı saldırıya geçmiştir. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edilmiştir. Cephe hattının tamamı boyunca şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır.” denildi.