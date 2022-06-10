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Dr. Mehmet Öz  Cumhuriyetçi  Parti’den Senatör Adayı

Dünyaca ünlü kalp cerrahı olan Dr. Mehmet Öz,  senato ön seçimlerini kazanarak Cumhuriyetçi Parti’den resmen Senatör adayı oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Haziran 2022 Cuma 11:22
Dr. Mehmet Öz  Cumhuriyetçi  Parti’den Senatör Adayı

Pensilvanya’da gerçekleşen çekişmeli Cumhuriyetçi ABD Senatosu ön seçimini rakibi Dave McCormick’e karşı az farkla yenerek kazanan Dr. Mehmet Öz, 951 oy alarak Senato’ya girmeye hak kazandı. Yapılan seçim sonucunda Dr. Mehmet Öz 419.999 oy (%31.1) alırken rakibi Dave McCormick ise 419.048 oy aldı (%31.0)

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz’ün bir sonraki rakibi ise 8 Kasım’da gerçekleşecek ara seçimde karşılaşacağı  Demokrat John Fetterman olacak. 8 Kasım’da yapılacak ara seçimi Öz’ün kazanması durumunda ilk Türk Senatör olacak.

Kendisini “Cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusu” olarak tanımlayan Dr. Mehmet  Öz, gaz fiyatlarını,  yükselen enflasyonu ve artan şiddet olaylarına karşı ABD Başkanı Joe Biden’ı sorumlu tutuyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yoğun biçimde desteklediği Mehmet Öz, “ Pensilvanyalıların desteğini kazanmak için seçim kampanyamı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

(Haber: Gurur AKOSMAN)

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ABDDr. Mehmet ÖzCumhuriyetçi PartiSenatörAday
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