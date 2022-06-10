Dr. Mehmet Öz  Cumhuriyetçi  Parti’den Senatör Adayı

Pensilvanya’da gerçekleşen çekişmeli Cumhuriyetçi ABD Senatosu ön seçimini rakibi Dave McCormick’e karşı az farkla yenerek kazanan Dr. Mehmet Öz, 951 oy alarak Senato’ya girmeye hak kazandı. Yapılan seçim sonucunda Dr. Mehmet Öz 419.999 oy (%31.1) alırken rakibi Dave McCormick ise 419.048 oy aldı (%31.0)

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz’ün bir sonraki rakibi ise 8 Kasım’da gerçekleşecek ara seçimde karşılaşacağı Demokrat John Fetterman olacak. 8 Kasım’da yapılacak ara seçimi Öz’ün kazanması durumunda ilk Türk Senatör olacak.

Kendisini “Cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusu” olarak tanımlayan Dr. Mehmet Öz, gaz fiyatlarını, yükselen enflasyonu ve artan şiddet olaylarına karşı ABD Başkanı Joe Biden’ı sorumlu tutuyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yoğun biçimde desteklediği Mehmet Öz, “ Pensilvanyalıların desteğini kazanmak için seçim kampanyamı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

(Haber: Gurur AKOSMAN)