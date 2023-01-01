Dünya, 2023’e böyle 'merhaba' dedi

İSTANBUL, (DHA)
Dünya, 2023’e merhaba dedi. Filistin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda Singapur ve Malezya gibi birçok ülkede yapılan havai fişek gösterileri ve ışık şovları fotoğraflara yansıdı.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Dünya, 2023’e merhaba dedi. Filistin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda Singapur ve Malezya gibi birçok ülkede yapılan havai fişek gösterileri ve ışık şovları fotoğraflara yansıdı.
İSTANBUL, (DHA)
Dünya, 2023’e merhaba dedi. Filistin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda Singapur ve Malezya gibi birçok ülkede yapılan havai fişek gösterileri ve ışık şovları fotoğraflara yansıdı.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ