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Dünya, 2023’e böyle 'merhaba' dedi

Dünya, 2023’e merhaba dedi. Filistin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda Singapur ve Malezya gibi birçok ülkede yapılan havai fişek gösterileri ve ışık şovları fotoğraflara yansıdı.

01 Ocak 2023 Pazar 13:17
Dünya, 2023’e böyle 'merhaba' dedi

İSTANBUL, (DHA)

Dünya, 2023’e merhaba dedi. Filistin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda Singapur ve Malezya gibi birçok ülkede yapılan havai fişek gösterileri ve ışık şovları fotoğraflara yansıdı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
DünyaMerhabaYeni Yılülkeler
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