Dünya, 2023’e böyle 'merhaba' dedi

Dünya, 2023’e merhaba dedi. Filistin, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda Singapur ve Malezya gibi birçok ülkede yapılan havai fişek gösterileri ve ışık şovları fotoğraflara yansıdı.