Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,749.65
ALTIN
656.34
DOLAR
11.01
STERLİN
14.82
EURO
12.48
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli...
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor 
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel...
Sincan AVM’de 108 adet dükkan satışa çıkarıldı
Sincan AVM’de 108 adet...

Kanada’da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2021 Cuma 12:51
0 Okunma
Kanada’da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti

KANADA - Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu. Binlerce evin hasar gördüğü selde, Britanya Kolumbiyası yönetimi Olağanüstü Hal (OHAL) kararı aldı.

Britanya Kolumbiyası yönetiminden yapılan açıklamada, “Selden kaynaklanan etkiler nedeniyle tahliye edilen 17 bin 775 kişi var” denildi. Britanya Kolumbiyası Başbakanı John Horgan, “Eyalet, federal ve yerel yönetimler, afetle mücadele ederken insanların ve toplulukların ihtiyaç duydukları yardımı almalarını sağlamak için acil durum personeli ile birlikte çalışıyor” dedi.

OHAL 14 GÜN SÜRECEK

Britanya Kolumbiyası yönetiminin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, OHAL’in 14 gün süreceği ve gerekirse uzatılabileceği bilgisi paylaşıldı. Bu kararın, selden etkilenenleri korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için koordineli müdahale iletişimini kolaylaştırmak için alındığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanadaSel18 Bin Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya’da dişsiz bir dinozor kalıntısı keşfedildi
Brezilya’da dişsiz bir dinozor kalıntısı keşfedildi
Ermeni birlikleri Tovuz bölgesi yönünde mevzilere ateş açtı
Ermeni birlikleri Tovuz bölgesi yönünde mevzilere ateş açtı
Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı
Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans