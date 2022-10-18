Ukrayna-Rusya esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında 108 Ukraynalı ve 110 Rus vatandaşının yer aldığı esir takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında gerçekleşen esir takası hakkında bilgi verdi. 37’si Mariupol’daki Azovstal fabrikasından tahliye edilen 96 asker ve 12 sivil olmak üzere toplamda 108 Ukraynalı kadının Ukrayna’ya geri döndüğünü belirterek, “Halkımızın Rus esaretinden kurtulmasının bir sonraki aşaması gerçekleşti. 108 Ukraynalı kadını geri getirmeyi başardık. Bugün serbest bırakılanlar arasında tam ölçekli savaştan çok önce yakalananlar da var. İnsanlarımızın hiçbirini unutmuyoruz, hepsini geri getirmeliyiz ve bunu da yapacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Telegram hesabından esir takasına dair yapılan açıklamada, “17 Ekim'de, Kiev rejimi tarafından Şubat 2022'den bu yana sivil gemilerden alıkonulan 72 Rus denizci de dahil olmak üzere 110 Rus vatandaşı, müzakereler sonucunda Kiev kontrolündeki bölgeden geri döndü. 108 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kadın personeli Ukrayna tarafına geri gönderildi. 2 Ukraynalı kadın, takastan önce Ukrayna’ya dönmeyi gönüllü olarak reddederek, Rusya Federasyonu’nda kalmak istedi. Kurtarılan tüm bireylere tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor” denildi.