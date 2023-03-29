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Ukrayna: Taarruz nisan, mayıs aylarında planlanıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna kuvvetlerinin nisan, mayıs aylarında birkaç yönde taarruza geçebileceğini bildirdi.

29 Mart 2023 Çarşamba 18:39
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Ukrayna: Taarruz nisan, mayıs aylarında planlanıyor

Kiev

Reznikov, Estonya Kamu Yayıncılığı (ERR) televizyonuna verdiği mülakatta, Ukrayna’nın taarruza geçişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının taarruza geçiş kararı vereceğine işaret eden Reznikov, "(Taarruz) Bu, birkaç yönde planlanıyor. En uygun anın ne zaman olacağına ve nasıl karar vereceklerine bağlı." dedi.

Reznikov, taarruzun hava koşullarına da bağlı olduğunu söyleyerek, “İlkbaharda bizde yer çok nemli oluyor. Sadece paletli araçlar kullanılabilir. Nisan, mayıs aylarında göreceğimizi düşünüyorum. Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov, Herson’da yapıldığı gibi geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı kurtarmaya devam edeceğimizden eminim.” ifadesini kullandı.

Bahmut yönünde Ukrayna askerlerinin “Rusya’nın saldırı potansiyelini önemli ölçüde azalttığını” öne süren Reznikov, bunun Ukrayna kuvvetlerine “cephe hattını sabit tutmaya ve taarruza hazırlanmaya” imkan sağlayacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaTaarruzRusyaPutin
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