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Ukrayna’da Mikolayiv’e füze saldırısı

13 Ekim 2022 Perşembe 14:24
Ukrayna’da Mikolayiv’e füze saldırısı

UKRAYNA - Ukrayna Acil Durumlar (DSNS) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından dün gece geç saatlerde yapılan füze saldırısında Mikolayiv’deki beş katlı bir apartmanın isabet alarak yıkıldığı, 11 yaşında bir çocuğun 6 saat sonra enkaz altından çıkartıldığı duyuruldu.

DSNS yetkilileri açıklamada gece boyunca enkaz altında kalanları kurtarmak için çalıştıklarını, Ukrayna Kızılhaç Derneği’nden de gönüllerin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. 11 yaşında bir çocuğu enkaz altından çıkartmak için 6 saat çalıştıklarını belirten yetkililer, ölü ve yaralı konusunda bilgi vermedi.    

DHA

Anahtar Kelimeler:
MıkolayivFüze SaldırısıUkrayna
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