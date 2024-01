İstanbul

Müzik etkinliklerinde en dikkat çekenler arasında 30 Ocak'tan 4 Şubat'a kadar Dominik Cumhuriyeti'nin Puerto Plata kentinde yapılacak "The Rock Boat 2024" festivali yer alıyor.

Paris'te "The little girl, the hunter and the wolf" müzikali 29 Ocak'ta Bastille Opera Binası'nda sunulacak.

Aynı tarihte Çekya'da ulusal orkestranın "En İyi Klasikler" konseri Prag Belediye Binası'nda yapılacak.

Barselona'daki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da ise 30 Ocak'ta Mischa Maisky konseri, 4 Şubat'ta da "Big Bang Beethoven" konseri düzenlenecek.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda 1 Şubat'ta Pietari Inkinen ve Giuseppe Albanese, orkestra ile birlikte düzenleyeceği müzikal ile seyircilerle buluşacak.

Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonunda 1 Şubat'ta İtalyan orkestra şefi Riccardo Chailly, Gurre‐Lieder oratoryosunu seslendirecek.

Aynı mekanda 3 Şubat'ta ünlü çellist Leonard Elschenbroich konser verecek.

Film festivalleri ve özel gösterimler

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 30 Ocak ile 4 Şubat arasında "DocPoint Helsinki Belgesel Film Festivali" düzenlenecek.

Bu yıl 13'üncüsü yapılacak festivalde farklı konulardan tematik belgesel gösterimlerinin yanı sıra ustalık dersleri de verilecek.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki "Victoria Film Festivali", 2 Şubat'ta başlayacak.

Bu yıl 30. kez düzenlenecek festivale ünlü Hollywood oyuncusu Eric Mccormack, onur konuğu olarak katılacak.

Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek sinemaya uyarlanan "Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin"in özel gösterimi, filmin dünyaca ünlü oyuncuları Türkan Şoray ve Alla Sigalova'yı yıllar sonra Moskova'da yeniden bir araya getiriyor.

Etkinlik 3 Şubat'ta Dom Kino Sinemasında seyircilerle buluşacak.

Sergiler ve fuarlar

2 Şubat'ta Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 Rus ressamın 30 eserinin yer aldığı "Türkiye'den Manzaralar" sergisi açılacak.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1-4 Şubat'ta "Art India 2024 Fuarı" gerçekleşecek.

Çok sayıda ülkeden sanatçının katılacağı fuarda çeşitli sanat performansları, sergiler, atölyeler, çocuk ve yetişkinler için etkinlikler düzenlenecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 1-4 Şubat'ta gerçekleşecek "Art Rotterdam 2024"te çok sayıda ülkeden sanatçının katılımıyla, farklı tekniklerle yapılmış resim çalışmalarının sergileri yer alacak.

Amsterdam'da ise 1 Şubat'ta, uluslararası fotoğrafçıların çalışmalarını sergileyeceği "Haute Photographie" fuarı gerçekleştirilecek.

İlki 1974'te yapılan "Bologna Sanat Fuarı" da bu yıl İtalya'da 50. kez düzenlenecek. 150'nin üzerinde çağdaş sanat galerisinin kurulacağı fuara 50 binden fazla kişinin katılımı bekleniyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde 2-4 Şubat tarihlerinde "Art3f Strasbourg" sanat fuarı yapılacak.

Vizyona girecek filmler

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra bir dizi yabancı film de ABD'de vizyona girecek.

Nigel Hartwell ve Manton Harding'in yönettiği "The Epidemic" filmi 31 Ocak'ta vizyonda olacak.

Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu "Argylle" filminin yanı sıra Nikolaj Arcel imzalı "The Promised Land", Giacomo Abbruzzese'nin yönetmenliğindeki "Disco Boy" ve Laurent Bru, Yannick Moulin ile Benoit Somville'in yönettiği animasyon filmi "Jungle Bunch: Operation Meltdown", 2 Şubat'ta sinemalarda olacak.