Haber: Damla Oya Erman

Ancak, bu dev gezegenlerden daha büyük gezegenler olabilir mi? En büyük gezegen hangisi ve ne kadar büyük? Bu soruların cevapları, bir gezegenin ne şekilde tanımlandığına bağlı olarak değişiyor.

Bilim insanlarına göre, en büyük gezegenlerden biri ROXs 42Bb olarak adlandırılıyor. Bu dev gezegen, Dünya'dan yaklaşık 460 ışık yılı uzakta bir yıldızın etrafında dönüyor. Jüpiter'in dokuz katı kütlede olan ROXs 42Bb, Jüpiter'in 2.5 katı yarıçapa sahiptir. Ancak, Texas Üniversitesi'nden fizik ve astronomi alanında doçent Thayne Currie, bu gezegenin gerçekten bilinen en büyük gezegen olma olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

Currie'ye göre, ROXs 42Bb'nin 2013 yılında Keck Uzay Teleskobu verilerinden tespit edilmesine rağmen, bu gezegenden daha büyük ve hatta benzer boyutlarda başka gezegen adayları da bulunuyor. Örneğin, PDS 70 yıldızı etrafında dönen iki yarı-gezegen, Jüpiter'in iki ila dört katı yarıçapa sahiptir. Diğer bir aday gezegen olan HAT-P-67 b'nin yarıçapı da Jüpiter'in iki katından büyük.

Ancak, bu gezegenlerin boyutları konusundaki belirsizlik, bilim insanlarının ölçüm yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor. Örneğin, ROXs 42Bb ve PDS 70 etrafındaki yarı-gezegenler doğrudan görüntülendi, ancak diğer gezegenler transit yöntemiyle tespit edildi. Bu yöntemde, bir gezegenin yıldızının önünden geçmesi sırasında yıldızın ışığını geçici olarak azaltması kullanılır.

Bu belirsizliklere ek olarak, bir gezegenin tanımı konusundaki karmaşıklıklar da devreye giriyor. Kahverengi cüceler, yıldızlar gibi düzenli hidrojeni eritme sıcaklığına sahip olmadıkları için yıldız olamayan, ancak bir gezegenden daha büyük olan nesnelerdir. Ancak, kahverengi cücelerle gezegenleri ayırt etmenin zor olduğu bir alan bulunmaktadır.

Currie'ye göre, gezegenleri ve kahverengi cüceleri ayırt etmek için kütlenin kesin bir sınıra dayandığını belirten bazı bilim insanları, ancak daha yeni gözlemler bu kuralın her zaman geçerli olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, gezegen ile kahverengi cüce arasındaki ayrımın, Jüpiter'in kütlesinin 25 katı veya daha fazlası gibi daha yüksek bir kütlede gerçekleşebileceğini gösterdi.

Bu belirsizlikler, bilim insanlarının gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin oluşumu konusundaki anlayışını genişletiyor. Kendi güneş sistemimiz, sayısız olası sonuçtan sadece bir tanesi ve farklı gezegen sistemlerinin nasıl görünebileceği hakkında büyük soruları gündeme getiriyor. Gezegen sisteminin nasıl farklı olabileceğini anlamak, bilim dünyası için heyecan verici bir yolculuk olabilir.