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Sergi, 6 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak.

Altay, antik bölgede "ilk" kez çini sergisi açıldığını belirterek, "Konuralp'te kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan figürleri, desenleri ve motifleri çini sanatıyla buluşturdum. Sergimiz, Dünya Düzce Günleri etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Düzce Belediyesinin destekleriyle açıldı." dedi.

Sergide yer alan 30 eser arasında Teke Heykeli, Zafer Tanrıçası ve kral Prusias'ın büstünün motifleri de bulunuyor.

Çini sanatçısı Harun Agah Altay, "1-8 Ağustos Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri kapsamında tarihi Konuralp bölgesinde yer alan antik kent te izlenime sunulan sergide, kazı çalışmalarında çıkan eserlerin figür ve motiflerini çini sanatıyla buluşturdu.

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