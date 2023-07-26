DÜZCE AA- Konuralp Bölgesi'nde bulunan antik kentte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Düzce Belediyesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları 3 yıldır 12 ay boyunca aralıksız devam ediyor.

Zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan bölgede, antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor.

Tiyatro bölümündeki kazılarda şimdiye kadar 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen medusa, mask heykelleri ile groteks figürü ve Antik Tiyatro'nun sahne bölümünde tonoz bulundu.

Uzman ekipler, antik kentteki kazıların bu yıl içerisinde tamamlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

"Burası Düzce'ye gelenler için önemli bir destinasyon olacak"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, bölgede 3 yıldır devam eden kazı çalışmalarında önemli mesafe alındığını söyledi.

Zaman zaman bölgede olumsuz hava koşullarının kazı çalışmalarını etkilediğini belirten Özlü, "Bölgede bu yıl yoğun yağışlarla seller oldu. Havalar düzeldi ve hemen kazılara kaldığı yerden devam etmeye başladık. Bölgeye büyük önem veriyoruz. Geçen 3 yılda kazılar yüzde 75 tamamlandı. Kalan kısımlarını da bu yıl içerisinde tamamlamaya çalışacağız. Eş zamanlı bir şekilde kazılarda ortaya çıkan eserleri ve alanları projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Özlü, bölgenin restorasyonu için de çalışma başlattıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Burası Düzce'ye gelenler için önemli bir destinasyon olacak. Burası Düzce'nin tarihi, geçmişi. Yaklaşık 10 bin kişilik tiyatronun yanı sıra bu bölgede geçmişte yaklaşık 100 bin nüfus bulunuyordu. Düzce için bu kazıları son derece önemsiyorum, göreve geldiğimden beri bu kazıların üzerindeyim. Düzce Belediyesi bütün gücüyle bu kazıları yürütüyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nde, İstanbul ve Ankara'ya en yakın antik tiyatroyu gün yüzüne çıkarıp restore ettikten sonra ziyarete açacağız."

Kazı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası 'Batı Karadeniz'in Efes'i olacak bir yer. O yüzden büyük bir heyecanla kazıyoruz. Sadece kazmakla kalmayacağız, restore de edeceğiz. Ayrıca kazılarda ortaya çıkan eserleri sergileyebileceğimiz bir müze de inşa edeceğiz. Konuralp Bölgesi bizim için son derece önemli. Ulaşım, konaklama, tarihin izlerini görme noktasında inşallah önümüzdeki günlerde Düzce'ye güzel eserler kazandırmış olacağız."