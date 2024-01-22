Haber: Dinçer Karacalar

Ebru Yaşar'ı dinlemek için günler öncesinden rezervasyonların bittiği konserde unutulmaz anlar yaşandı. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ebru Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun hazırlamış olduğu elbise ile göz doldurdu.

Kadınların hazırlanmasının meşakkatli olduğunu söyleyen Yaşar, yeni yılın ilk Kıbrıs sahnesinde burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kehribar şarkısının YouTube da haftalarca zirvede kalmasının hatırlatılması üzerine "Çok güzel bir şarkı oldu bizim için, yeni arkadaşlarla bütünleşmesi çok seviyorum teklif ediyorlar tercih ediyorlar bana da yakınsa değerlendirmekten keyif alıyorum" dedi.

YİNE TERS KÖŞE YAPACAĞIM

Yeni albümün yolda olduğunu belirten başarılı şarkıcı albümden bir parçayı önden paylaşacağını belirtti. Parça ile ilgili sürprizleri olduğunu artık bir kedisi olduğunu söyleyen Ebru Yaşar, klip ile ilgili spoiler vererek "Kedi ile düet geliyor" diyerek esprili bir yanıt verdi.

3 Şubat'ta Bostancı gösteri merkezi'nde sahne alacak olan başarılı sanatçı "Herkesi bekliyorum çok eğleneceğiz sürprizler ile dolu bir akşam olacak" dedi. Sömestr tatili ile birlikte karne alan Ebrusu ve Poyraz'ın karneleri hakkında konuşan başarılı sanatçı öğretmenlerinden tam not aldığını şu sözler ile ifade etti " Öğretmeni Poyraz'a bu süreçte okuma yazmayı en çok kim destek oldu diye sordu. Annem oldu dedi. Bu kadar yoğunlukta annene helal olsun demiş öğretmeni." Dedi. Uzaya çıkan ilk Türk astronotumuz ile ilgili soru üzerine ise başarılı sanatçı "Artık uzaydayız olur olmadık şeyleri konu etmeyelim saçma sapan şeylere bir son verelim Türk olarak çok gururluyuz inşallah döndüklerinde neler söyleyecekler merakla dört gözle bekliyorum" yanıtını verdi. Başarılı sanatçı daha sonrasında sahnede sevenleriyle buluştu.

ÜNLÜ MANKEN GİZEM ÖZDİLLİ’DEN HÜLYA AVŞARA DESTEK

Konseri izlemeye gelen Gizem Özdilli muhabirlerin sorularını yanıtladı. 8 yıl sonra sevgilisi olduğunu basın mensupları ile paylaşan başarılı sanatçı muhabirlerin kim? Sorrusu üzerine yavru vatan Kıbrıs yanıtını verdi. Dünya görüşü aynı olacak insan bulmak zor diyen sanatçı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm bakanı ile görüştüğünü paylaşımlarından dolayı kendisini tebrik ettiğini bir takım beraber çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Hülya Avşar'ın son dönemde magazin gündemini meşgul eden açıklamalarında Hülya Avşar'a destek veren sanatçı konu ile ilgili "Hülya avşar'a çok tatlı Hülya Avşar'ın son dönemde yapmış olduğu açıklamaya aslında bir şekilde hak veriyorum aynı şeyi söylüyoruz her şey para değil paranın alamadığı şey sevgi, kalbe sev emrini veren Allah kendinizi de parçalasanız aşık olamazsınız o Emir Allah'tan geliyor dolayısıyla Hülya Avşar da aynı fikirdeyim" yanıtını verdi.