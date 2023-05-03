İstanbul

Yarın yapılacak toplantıya ilişkin piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanmasına karşın 50 baz puanlık artırım da masada bulunuyor.

Enflasyonun düşüş trendinde olmasına karşın hala yüksek seviyelerde bulunmasının da "güvercinler" ve "şahinler" arasında tartışmalara sebep olabileceği belirtiliyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankacılık sektöründeki kargaşanın biraz hafiflemesiyle ECB'nin, tekrar tamamen enflasyon hikayesine odaklanabileceğini söyledi.

Houte, Banka'nın bazı önde gelen yönetim kurulu üyelerinin bir faiz artışının gerekli olduğuna dair açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu nedenle asıl soru; 25 baz puanlık mı, yoksa 50 baz puanlık bir artırımın mı tercih edileceğidir." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nin ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüme kaydettiğini aktaran Houte, büyümenin pek parlak olmasa da yine de devam ettiğini söyledi.

Enflasyona değinen Houte, ECB Başkanı Christine Lagarde ve diğer üyelerin faiz artırımlarının durdurulabilmesi için enflasyonun net bir şekilde düşüş eğilimine girmesi gerektiğini gösterdiklerini aktardı.

Houte, enflasyonda gevşemeler olduğuna dair birtakım işaretler olmasına karşın henüz faiz artırımlarının durdurulabileceği bir noktada bulunulmadığını söyledi.

"ECB, muhtemelen bir sıkılaştırma döngüsünün son aşamasında olabilir"

Peter Vanden Houte, Avrupa Komisyonu'nun en son raporunda satış fiyatı beklentilerinin tüm sektörlerde aşağı yönlü olduğunu belirterek, "Sonuç olarak, ECB, muhtemelen bir sıkılaştırma döngüsünün son aşamasında olabilir." dedi.

Houte, Banka'nın, mayıs ve haziranda 25 baz puanlık faiz artışları yapabileceğini, hazirandan sonra faiz artışlarına uzun bir ara verebileceğini söyledi.

"Yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırım da gerçekleşebilir"

Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler de ECB'nin 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini beklediğini ancak yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırımın da gerçekleşebileceğini kaydetti.

Fiedler, ECB'nin ileriki aylarda mevduat faizini yüzde 3'ten yüzde 3,75'e çıkarabileceğini söyledi.

"Şahinler" ve "güvercinler" için ana malzemenin enflasyon olacağını aktaran Fiedler, en son açıklanan enflasyon verisinin, yönetim kurulu üyelerinin tartışmalarında önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Fiedler, enflasyonun geçen ay yüzde 6,9'dan yüzde 7'ye yükseldiğini anımsattı. Bu geçici yükselişe rağmen enflasyonun yıl boyunca düşüş eğilimini sürdürebileceğini ifade eden Fiedler, 2022'de tüketici fiyatlarındaki artışın baz etkilerinin 2023'te azalabileceğini söyledi.

Enflasyonun "şahinler" ve "güvercinler" için durumu

Enflasyonun "şahinler" ve "güvercinler" açısından durumuna değinen Fiedler, "şahinlerin" 50 baz puanlık faiz artırımı için 4 argümanı olacağını kaydetti.

Fiedler, manşet enflasyondaki düşüşe karşın enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyonun yükselmesi, ücret enflasyonunda beklenen artış, bankacılık sektöründeki çalkantılar ve Avro Bölgesi'nde hanehalkının tasarruflarıyla oluşturabileceği fiyat şoklarının "şahinlerin" argümanları olduğunu söyledi.

Fiedler, enerji dışı endüstriyel ürünlerin manşet enflasyona katkısındaki düşüş, yükselen enflasyon beklentilerinin büyük bir kalıcı enflasyon aşımına neden olabileceği riskinin uzak olması, toptan fiyatlardaki keskin düşüş ve Avro Bölgesi'nde kredi standartlarının sıkılaşmasıyla kredi talebinin azalmasının da "güvercinlerin" öne süreceği faktörler olacağını bildirdi.

AA