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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Edirne 'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

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