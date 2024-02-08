Edirne

Edirne Valiliği tarafından yürütülen markalaşma çalışmaları kapsamında kentin tüm yönleriyle tanıtımının yapıldığı "edirne.com.tr" ile gastronomik lezzetler ve hediyelik eşyaların satışa sunulduğu "edirneyoresel.com.tr" internet sitelerinin kurulumu tamamlandı.

Kente gelen ziyaretçilerin her iki siteye de karekod ile kolayca ulaşabilmesi amacıyla masa üstü kartlar hazırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kentteki restoranları gezerek karekodların bulunduğu kartları dağıttığı işletme sahiplerine internet siteleri hakkında bilgi verdi.

"Dijital teknolojiyi kullanıyoruz"

Soytürk, Edirne'nin tüm platformlarda tanıtımına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Edirne Valiliğince kentin markalaşma sürecinde yeni bir logo ve slogan çalışması yapıldığını anımsatan Soytürk, "Edirne'nin sahip olduğu gastronomik ve turistik zenginliklerinin ortaya konulduğu, yöresel markaların tanıtımına yönelik tüm paydaşlarımıza yönelik bir uygulama yaptık. Dijital teknolojiyi kullanıyoruz. Şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, karekod okutarak hem "edirne.com.tr" adresine hem "edirneyoresel.com.tr" adresine giriş yapabiliyor." diye konuştu.

Soytürk, ziyaretçilerin kente dair detaylı bilgiye bu sitelerden ulaşabileceğini dile getirdi.

Kartların dağıtımına devam ettiklerini ifade eden Soytürk, "Bunları turizmin en önemli paydaşlarından olan konaklama işletmelerine, restoranlara, taksi duraklarına, otogar ve tren garı başta olmak üzere yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı ve vakit geçirdiği alanlara yerleştirdik." dedi.