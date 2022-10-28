BTK Akademi'den yazılım kamplarında 1110 öğrenciye eğitim verilecek

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki BTK Akademi'nin 12 Kasım- 8 Ocak arasındaki yazılım kamplarında yaklaşık 1110 öğrenciye eğitim verileceğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, BTK Akademi ile gençlere bire bir ulaşılarak, gelişen teknolojiler doğrultusunda yazılım eğitimi verildiği belirtidi. Yazılım kamplarında yeni dönem eğitimlerin 12 Kasım- 8 Ocak arasında verileceği, yaklaşık 1110 öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedilerek, yaz kamplarının Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Amasya, Ordu, Sinop, Elazığ, Zonguldak, Ankara, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul, Erzurum, Kastamonu, Van, Muş, Çanakkale, Çorum, Eskişehir'de düzenleneceği duyuruldu. Çevrim içi eğitimlerin yanı sıra sınıf içi eğitimlerle de bilgi teknolojileri sektörüne yönelik konularda her kesime mesleki ve teknik eğitim verildiğine dikkat çekilerek, başvuruların ise www.btkakademi.gov.tr adresinden yapılabileceği belirtildi.



'GÜNLÜK GÖRÜNTÜLENME SAYISI 600 BİNE YAKLAŞTI'



Eğitim portalında bugün itibari ile kayıtlı 1 milyon 8 bin 279 kullanıcının bulunduğu aktarılan açıklamada, "Portalımızın haftalık görüntülenme sayısı 600 bine yaklaştı. Her hafta portalımıza yaklaşık 10 bin yeni kullanıcı dahil oluyor. BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalı'nda (LMS) 'Yazılım Dünyası', 'K12 Dünyası', 'Sistem Dünyası', 'İşletme Dünyası', 'Kişisel Gelişim Dünyası',



'Tasarım Dünyası', 'Güvenli İnternet Dünyası ve Regülasyon Dünyası' olmak üzere 9 ana kategori altında 212 konu başlığında, toplam 106 bin 556 dakika çevrim içi eğitim bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.



Yazılım kamplarının amacına ilişkin, "Online platformda yakaladığı ivmeyi yüz yüze eğitimlerle pekiştirmek ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençleri, bilişim ekosistemine aktif öğrenenler olarak dahil edip, gençlerin yazılım yeteneğini keşfederek, bu alandaki yeterliliklerini profesyoneller rehberliğinde geliştiriyoruz" denildi.



Yazılım kaplarında eğitim verilecek konu başlıkları ise şöyle sıralandı:



"Lise öğrencilerine yönelik 'Python Eğitimi', lise öğrencilerine yönelik 'Arduino Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'PHP Eğitimi', lise öğrencilerine yönelik 'Blok Tabanlı Yapay Zeka Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'Kali Linux ile Sızma Testi Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'Web Güvenliği Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'Temel Siber Güvenlik Eğitimi', lise öğrencilerine yönelik 'Java Eğitimi', lise öğrencilerine yönelik 'Geleceğin Hackerları Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'Flutter Eğitimi', ortaokul öğrencilerine yönelik 'Microbit Eğitimi', ortaokul öğrencilerine yönelik 'Python Eğitimi', ortaokul öğrencilerine yönelik 'Robotik Kodlama Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'Python Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'İHA Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'Temel Veri Analizi Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'UNITY ile Oyun Geliştirme Eğitimi ve Kampı', liselere yönelik 'Gömülü Sistemler Python Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'Unity ile Artırılmış Gerçeklik (AR) Eğitimi', lise öğrencilerine yönelik 'Lego Spike ile Kodluyor ve İnşa Ediyorum Eğitimi', üniversite öğrencilerine yönelik 'Oyun Geliştirme Eğitimi', lise öğrencilerine yönelik 'Temel Düzey Python ve Pico Eğitimleri', lise öğrencilerine yönelik 'Yapay Zeka Eğitimi', 'GODOT ile Oyun Geliştirme Eğitimi."