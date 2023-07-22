Ankara

Ankara Mamak Belediyesinin kırsal turizmi canlandırmak amacıyla "Tarımda İklim Değişikliği ve Güvenilir Gıda Arayışı" temasıyla düzenlendiği Ekofest'23, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

İlki geçen yıl düzenlenen ve bu yılki teması Tarımda İklim Değişikliği ve Güvenilir Gıda Arayışı olarak belirlenen festival, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Ekolojik Köy'de bugün itibarıyla başladı.

Yarın da sürecek festivalde ayrıca Tohum Takas Şenliği, En Güzel Kuzu Yarışması, Tarımda Yenilikçi Sistemler, Tarımda Biyolojik Mücadele, Yenilikçi Gübreler gibi etkinlikler düzenleniyor.

Festival ziyaretçileri 28,5 dönümlük alanda kurulu Ekolojik Köy'deki meyve ağaçları, sebze fideleri ve üzüm bağlarından kendi elleriyle topladıkları mahsulleri satın alabilirken kafe, fırın, sera, gölet ve oturma alanlarında da vakit geçirebiliyor.

"Ekolojik dengenin korunması kadar, sürdürülebilirliği de çok önemli"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, festival açılışında yaptığı konuşmada, iklim, tarım, su, hayvancılık ve alternatif enerji kaynaklarının giderek daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Ekolojik yaşamın sürekliliğinin geleceğin inşa edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Köse, "Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de tarım, su kaynakları, doğanın korunması, ormanlar, iklim ve enerji kaynakları ile geri dönüşüm hükûmetimiz ve yerel yönetimlerimizin çok daha ciddiye aldığı konular haline geldi. Bu anlamda ekolojik dengenin korunması kadar sürdürülebilirliği de çok önemli." dedi.

"İklim değişikliği ve çevre sorunları insanlığın ortak meselesi"

Köse, Türkiye'de çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak adına farkındalığın giderek arttığını işaret ederek yeşil belediyecilik anlayışıyla, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de iklim değişikliği ve çevre sorunlarının insanlığın ortak meselesi olduğunu belirterek Türkiye'nin bu yolda hassasiyetle hareket ettiğinin, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için kararlılıkla çalışıldığının altını çizdi.

Aydemir, Türkiye'nin son 21 yılda doğal kaynakların bilinçli ve verimli kullanılabilmesi amacıyla geri dönüşüm alanında önemli adımlar attığını, çevre dostu projelere öncülük ettiğini vurguladı.

AA