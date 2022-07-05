Bayrak taşıyıcılar arasında THY ilk sırada

İSTANBUL - Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) paylaştığı verilere göre Avrupa’da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) bayrak taşıyıcılar arasında en çok sefer gerçekleştiren havayolu oldu.



EUROCONTROL'ün 27 Haziran-3 Temmuz arasında paylaştığı uçuş verilerine göre söz konusu tarihlerde Avrupa genelinde 214 bin 216 hava trafiği gerçekleştirildi. Günlük bin 510 sefer sayısıyla Avrupa’da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan Türk Hava yolları ise bayrak taşıyıcılar en çok sefer gerçekleştiren havayolu olma özelliğini korudu. Belirtilen tarihlerde günlük 2 bin 982 uçuş ile Ryanair ilk sıradaki yerini korurken, Easyjet bin 571 seferle ikinci, THY ise bin 510 uçuşla üçüncü , Alman havayolları Lufthansa bin 153 sefer ile dördüncü sırada yer aldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise “Ülkemiz ve havayolumuz ile gurur duyuyoruz. Avrupa'da bayrak taşıyıcı havayolları arasında günlük sefer sayısında 1'inciyiz.Takip eden havayolundan günde 350 sefer daha fazla yapıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor” ifadelerini kullandı.





MAYIS AYINDA İSTANBUL HAVALİMANI İLK SIRADA

Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) Mayıs ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı 5 milyon 661 bin 151 yolcuyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 341 bin 644 yolcu ile Londra, 5 milyon 227 bin 412 yolcu ile Paris Charles De Gulle takip etti. Avrupa'daki havalimanlarındaki personel eksikliği ve grevler nedeniyle binlerce uçuş iptal olurken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu çocuk oyun alanındaki yoğunluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak atıfta bulundu. Samsunlu “Havacılığın dünyada gündemi beklenenden güçlü talep artışı ve başta güvenlik ve yer hizmetlerinde olmak üzere personel eksiklikleri sonucu havalimanlarında oluşan kuyruklar, yaşanan grevler, yığılan bavullar. Bizde de kuyruk var” dedi.