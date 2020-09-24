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Dolar 7.69 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.43 düşüşle 1,97.87 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.22, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.18 eksideydi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2020 Perşembe 10:43
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Dolar 7.69 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, dolar 7.71 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.

QNB Finansbank analizinde, TCMB'nin saat 14:00’de faiz kararını açıklayacağına işaret edilerek, yüzde 8.25 haftalık repo faizinde değişiklik beklenmezken, karar metninde ortalama fonlama maliyetindeki yükselişin süreceğine ilişkin mesaj verilebileceği vurgulandı.

TCMB'nin Temmuz ortalarından bu yana fonlama kompozisyonunu değiştirerek likidite koşullarını sıkılaştırdığı da anımsatılan analizde, "Bunun sonucunda Temmuz yüzde 7.3’e kadar gerileyen TCMB’nin bankalara sağladığı fonlamanın ortalama maliyeti yüzde 10.65’e kadar yükseldi. Döviz kuru üzerindeki baskı ve enflasyon görünümündeki bozulma sebebiyle, önümüzdeki dönemde de sıkılaşmanın devam etmesini ve kısa vadede ortalama fonlama faizinin geç likidite faizi olan yüzde 11.25’e doğru yükseltilmesini bekliyoruz. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 12 seviyelerine yükseleceğini tahmin ettiğimizden, sene sonuna kadar da ortalama faizinin en az bu seviyelere arttırılacağını tahmin ediyoruz" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6801 lira ve en yüksek 7.7185 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9504 lira ve en yüksek 9.0226 lirayı gördükten sonra, 8.96 – 8.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7679 lira ve en yüksek 9.8351 lirayı gördükten sonra 9.77 – 9.78 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.16444 - 1.16803 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16510 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Merkez piyasayi şaşırtacak mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsaları ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde gerilemeye devam ediyor. Vaka sayısının arttığı bir ortamda ek mali pakete yönelik umutların azalması, ABD hisselerini baskılıyor.

"3,250 seviyesinin altında kapatan S&P 500 için bir sonraki destek 3,050 seviyesinde.

"Türkiye varlıklarında Para Politikası Kurulu oncesi hisse lehine ayrışma devam ediyor. Kur, tahvil ve CDS satıcılı seyrederken hisse senedi güçlü seyrediyor.

"Günün sürprizi uzun bir aradan sonra sanayi hisselerini yenen bankalar.

"ABD ve Avrupa vadelileri Borsa Istanbul'da satıcılı bir seyre işaret ediyor. BIST100 için destek ve direnç olarak 1,085 ve 1,113 öne çıkıyor.

"Saat 14:00'te açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısında genel beklenti politika faizinde artış olmaması yönünde. 

"Son dönemde Türk lirasında yaşanan değer kaybı sonrası üst bantta artış olup olmayacağı günün sorusu.

"Piyasa fiyatlamalari (kur, CDS, 10 yıllık DIBS) Merkezin sıkılaşma yönünde adım atmayacağını söylüyor. 

"Bankalara gelen alış ise üst bantın artacağına işaret ediyor. Biz üst bantta 150bp'lik bir artış öngörüyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
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