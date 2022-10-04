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THY’den iç hatlarda erken rezarvasyon kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası düzenlediğini duyurdu. Buna göre yolcular tek yöne her şey dahil 299.99 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek. 

04 Ekim 2022 Salı 10:21
THY’den iç hatlarda erken rezarvasyon kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim tarihleri aralığında satın alacakları biletler ile 6 Şubat 2023 – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYIç HatlarRezervasyonUçakYolcu
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